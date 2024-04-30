雄鷹主場迎戰獅 送上75號球衣給郭俊麟留念
2024/4/30 15:01
（中央社記者謝靜雯台北30日電）台鋼雄鷹隊去年底透過擴編選秀從富邦悍將指名投手郭俊麟，28天後再以郭俊麟與統一獅交易換來投手江承諺。雄鷹今天主場迎戰獅隊，賽前將安排致贈雄鷹隊75號主場球衣給郭俊麟留念。
中職台鋼雄鷹隊2023年底擴編選秀從悍將指名投手郭俊麟，不到1個月宣布與統一7-ELEVEn獅隊交易，郭俊麟在短短28天雄鷹隊球員身分期間，也有南下參與新球季球衣形象照拍攝，被交易後曾發文表示，「有點錯愕，畢竟連正式報到都還沒有，只有在12月中拍形象照時穿了1天台鋼球衣。」
雄鷹隊在年初成軍記者會上沒有忘記曾經的一份子郭俊麟，也有特別製作視覺圖卡介紹。雄鷹隊今天發布公告表示，領隊劉東洋得知郭俊麟想收藏球衣，允諾會製作1件球衣給郭俊麟留念。
雄鷹隊表示，今天回到主場澄清湖棒球場迎戰獅隊，也是隊史首度主場與獅隊交手，將在賽前特別安排球衣致贈儀式，要將「75號郭俊麟」台鋼雄鷹主場球衣致贈給曾經的隊友。（編輯：張雅淨）1130430
- 雄鷹主場迎戰獅 送上75號球衣給郭俊麟留念2024/04/30 15:01
- 2024/04/29 16:15
- 2024/04/28 20:55
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
雄鷹回主場派哈瑪星先發拚止敗 獅隊由勝騎士應戰