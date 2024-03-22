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台鋼雄鷹30日將在大本營高雄車掃 洪一中領軍

2024/3/22 17:01（3/22 17:41 更新）
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中華職棒新軍台鋼雄鷹隊的主場初亮相將於澄清湖棒球場登場，近期雄鷹隊積極「上街拜票」宣傳，球團22日宣布將在30日進行車隊掃街。圖為教練黃甘霖（中）14日在路口拱手「拜票」，邀市民朋友一起到澄清湖棒球場支持台鋼雄鷹主場開幕戰。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月22日
中華職棒新軍台鋼雄鷹隊的主場初亮相將於澄清湖棒球場登場，近期雄鷹隊積極「上街拜票」宣傳，球團22日宣布將在30日進行車隊掃街。圖為教練黃甘霖（中）14日在路口拱手「拜票」，邀市民朋友一起到澄清湖棒球場支持台鋼雄鷹主場開幕戰。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月22日
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職新球季將於30日開打，新軍台鋼雄鷹隊的主場初亮相在4月5日於澄清湖棒球場登場，近期雄鷹隊積極「上街拜票」宣傳，球團宣布將在30日進行車隊掃街，由教頭洪一中領軍。

雄鷹球團已經在高雄進行4次路口「拜票」，除了固定班底領隊劉東洋帶頭、吉祥物TAKAO「賣萌」出席，總教練洪一中、教練黃甘霖，還有Wing Stars也熱情參與，邀請市民朋友4月5、6、7日一起到澄清湖棒球場支持台鋼雄鷹主場開幕戰。

雄鷹隊球團今天表示，路口計畫受到高雄在地民眾熱情回應，接下來預計還有最後一場，希望能用力催出在地民眾對棒球、對台鋼雄鷹支持。

除了路口計畫，台鋼雄鷹在球季開打之前，選擇在30日一軍首戰前，在高雄市區進行車隊掃街，總教練洪一中、球星陳文杰、Wing Stars螢螢與JC都將出席，早上10時從高雄市三民區九如一路67號出發，沿途經過高雄各大知名景點，號召高雄市民站出來，一起進場支持在地職業棒球隊。（編輯：陳政偉）1130322

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