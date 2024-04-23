洪一中澄清並非要雄鷹移出高雄 強調陳其邁挺球隊

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）台鋼雄鷹總教練洪一中批澄清湖棒球場工作人員不友善，沒想到「小漣漪」引發「瘋狗浪」，他直言對高雄市長陳其邁很抱歉，強調市長很挺球隊，也澄清原意不是要台鋼離開高雄。

台鋼雄鷹隊20日在澄清湖棒球場與中信兄弟比賽，賽後總教練洪一中被關在地下停車場，他敘述當時情況表示，直到他「抓狂」搥門後才放他出去。

這件事情引起熱議，高雄市運發局表示，球場管理與球團溝通明顯有疏失、撤換球場主管，後來進一步懲處名單，包括副局長小過、運動設施科科長及股長申誡。高雄市長陳其邁則尊重運發局的處理，也提到過程中確實有管理、溝通疏失。

洪一中今天賽前受訪時表示，場方人員的問題其實存在已久，再往前推，很多待過高雄的球隊應該也都遇過類似狀況，場方一直不給方便，工作人員在安排很多事情上一直被阻擋、造成困擾。

但洪一中希望透過媒體澄清，他當初的意思是，如果場方一直不給方便，那可以「減少在這裡的比賽場次」，而非說要把球隊「移出高雄」。

洪一中也提到，陳其邁一直很挺球隊，也都有傾聽球團、教練、球員的聲音，但不可能每件事情都上報到市長，本來是個「小漣漪」沒想到引發「瘋狗浪」，「覺得對市長很抱歉」。（編輯：龍柏安）1130423