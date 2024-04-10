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先發投不滿5局成悍將隱憂 黃保羅11日回歸先發

2024/4/10 18:45（4/10 19:51 更新）
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中華職棒富邦悍將投手黃保羅（圖）11日將先發登板，他表示，希望表現跟前幾場一樣，順順丟就好，攻擊好球帶。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月10日
中華職棒富邦悍將投手黃保羅（圖）11日將先發登板，他表示，希望表現跟前幾場一樣，順順丟就好，攻擊好球帶。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月10日
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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職富邦悍將明天推黃保羅本季初先發，上星期悍將常發生先發投手投不完5局的狀況；悍將總教練陳金鋒表示，這不是一件好事情，會讓後援投手使用部分緊繃，造成比賽節奏不穩。

悍將在上星期先發投手出狀況，常有投不滿5局且大量失分的情形，分別是陳仕朋投1.1局失8分，布藍登（Brandon Brennan）投2.2局失4分，江國豪投3.1局失5分（3責失），僅羅戈（Nivaldo Rodriguez）投滿5局無失分。

陳金鋒今天表示，「當然我們目前都是投手問題比較多，先發投手沒辦法完成到5局，希望先發投手局數可以慢慢拉長，畢竟1個星期讓牛棚投手使用率頻繁，不是一件好的事情。」

陳金鋒指出，現在先發投手群最大問題就是一局中「會突然發生很多事情」，像是沒辦法投進好球帶造成大量失分，沒辦法處理掉當下的關卡，「如果後援投手緊繃，整個比賽節奏就相對沒辦法穩定」。

悍將明天推出黃保羅本季初先發對上味全龍隊，由於他去年底受傷，教練團刻意讓他開季從中繼出發，今年前2場中繼都表現優異；黃保羅表示，是在7日收到先發任務，現在身體狀況維持得跟官辦熱身賽時差不多，沒有什麼疲勞感。

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對於長中繼及先發角色的差別，黃保羅表示，「就只是位置不同，沒有像去年想那麼多，前幾場中繼時教練也說當先發去丟就好，從中繼丟體力也沒有什麼問題」；對於明天先發任務，黃保羅表示，「希望明天表現跟前幾場一樣，順順丟就好，攻擊好球帶」。

至於去年手肘動手術的王牌投手江少慶，陳金鋒表示，江少慶目前傷勢狀況反反覆覆，「因為他開刀過，要去拿捏（歸隊）時間點，還要看他自己的恢復狀況。」（編輯：陳仁華）1130410

#江少慶
#陳金鋒
#黃保羅
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