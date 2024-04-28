陳金鋒談突破僵局制是取捨問題 黃保羅牛棚待命

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（中央社記者謝靜雯新北28日電）富邦悍將隊昨天與味全龍隊打到突破僵局制分勝負，悍將總教練陳金鋒說，突破僵局制二壘有人有壓力，要看當下狀況，主要是取捨問題。投手黃保羅今天牛棚待命，下週回到先發。

悍將隊昨天與味全龍隊打到突破僵局制延長賽11局才分勝負，悍將靠著林哲瑄再見安打以4比3搶勝。

今年球季中職採用延長賽新制，10局開始二壘會先有1名跑者。陳金鋒表示，職棒比賽採突破僵局制應該是比較近期的作法，過去球員時期沒有遇過，二壘有人對於戰術的變化影響不大，就是先攻後攻不一樣而已。

陳金鋒說，怎麼想辦法先得到分數、怎麼防守不失分都是重點，二壘有人當然壓力會比較大，取決於當下的狀況。

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截至目前為止，本季3場突破僵局制都是後攻球隊搶勝，被問起先攻後攻有沒有哪一方比較吃香，陳金鋒表示，先攻如果沒有得分壓力會比較大，所以後攻也有後攻的優勢。

近期因為雨勢影響中職多場延賽，原訂24日先發的黃保羅今天比賽繼續牛棚待命。陳金鋒指出，黃保羅接下來還是會回到先發，至於投哪天，要看今晚若登板的投球局數，再考量休息天數。（編輯：管中維）1130428