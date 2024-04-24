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連夜大雨影響 中職新莊、洲際賽事延賽

2024/4/24 16:45（4/24 16:57 更新）
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中華職棒原訂24日在新莊棒球場由台鋼雄鷹與富邦悍將交手的賽事，因為連夜大雨影響，場地不適合進行比賽，最後聯盟決定延賽。中央社記者楊啟芳攝 113年4月24日
中華職棒原訂24日在新莊棒球場由台鋼雄鷹與富邦悍將交手的賽事，因為連夜大雨影響，場地不適合進行比賽，最後聯盟決定延賽。中央社記者楊啟芳攝 113年4月24日
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（中央社記者楊啟芳新北24日電）受到天氣不穩定影響，中華職棒今天在新莊棒球場、洲際棒球場的賽事都延賽，原本富邦悍將先發投手黃保羅下次登板時間未定，台鋼雄鷹先發投手哈瑪星則是順延到下一場賽事。

中華職棒宣布，原訂今天在新莊棒球場由台鋼雄鷹與富邦悍將交手的賽事，以及在洲際棒球場由樂天桃猿對上中信兄弟的賽事，皆因為連夜大雨影響，場地不適合進行比賽，最後決定延賽。這2場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點、時間待後續公告。

今天原本在新莊棒球場的賽事，悍將推出本土投手黃保羅對上雄鷹隊的洋投哈瑪星（Nick Margevicius）。對於延賽之後黃保羅的先發安排，悍將總教練陳金鋒今天表示，本週後面還有3場比賽，但因為天氣預計都不太穩定，目前還不確定，要看其調整狀況而定。

至於雄鷹隊的先發投手安排，總教練洪一中表示，哈瑪星目前預計將順延到26日在桃園棒球場與樂天桃猿隊交手的賽事。目前雄鷹隊正處於2連敗，以戰績5勝11敗暫居墊底，對此洪一中指出，球隊陣中年輕球員還需要時間，「對方投手會教球員要怎麼打擊。」

中職原本今天3地開打，目前僅剩在台南棒球場由味全龍對上統一獅隊的賽事沒有延賽。（編輯：張雅淨）1130424

#中華職棒
#中職
#哈瑪星
#黃保羅
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