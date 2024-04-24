更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

台中彰化南投等14縣市防大雨 苗栗泰安累積雨量147毫米

2024/4/24 16:04（4/24 16:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
24日凌晨0時至下午4時全台累積雨量圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
24日凌晨0時至下午4時全台累積雨量圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署下午持續提醒，因鋒面影響，中部縣市雨勢明顯，並針對南投、雲嘉南等縣市發布大雷雨即時訊息；今天截至下午3時許，累積雨量以苗栗縣泰安鄉橫龍山147毫米最多。

中央氣象署下午持續發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，苗栗縣已有豪雨發生，今天苗栗至嘉義、南投、澎湖地區及宜蘭、花蓮、北部山區有局部大雨發生的機率。

另外，氣象署針對「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署統計，今天截至下午3時許，累積雨量以苗栗縣泰安鄉橫龍山147毫米最多，累積雨量前10名皆在苗栗縣；其他縣市部分，台中市和平區達115毫米、花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界100.5毫米、南投縣仁愛鄉98.5毫米。（編輯：陳政偉）1130424

苗栗縣24日清晨起陸續出現短時強降雨，通往泰安鄉溫泉區的苗62線有部分路段積水、零星落石，警消人員提醒用路人，若非必要盡量避免進入山區。（泰安鄉公所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月24日
苗栗縣24日清晨起陸續出現短時強降雨，通往泰安鄉溫泉區的苗62線有部分路段積水、零星落石，警消人員提醒用路人，若非必要盡量避免進入山區。（泰安鄉公所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月24日
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#大雷雨
#大雨特報
#中央氣象署
延伸閱讀
南投至台南5縣市防大雷雨 嘉義葫蘆谷防溪水暴漲鋒面通過 新北清晨累積雨量石門區最大溪水暴漲3大徵兆你必須知道 沒下雨也可能遇到清明降雨水庫進帳有限 水利署：未來3個月用水無虞連夜大雨影響 中職新莊、洲際賽事延賽
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
南投至台南5縣市防大雷雨 嘉義葫蘆谷防溪水暴漲
172.30.142.63