台中彰化南投等14縣市防大雨 苗栗泰安累積雨量147毫米
2024/4/24 16:04（4/24 16:57 更新）
（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署下午持續提醒，因鋒面影響，中部縣市雨勢明顯，並針對南投、雲嘉南等縣市發布大雷雨即時訊息；今天截至下午3時許，累積雨量以苗栗縣泰安鄉橫龍山147毫米最多。
中央氣象署下午持續發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，苗栗縣已有豪雨發生，今天苗栗至嘉義、南投、澎湖地區及宜蘭、花蓮、北部山區有局部大雨發生的機率。
另外，氣象署針對「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象署統計，今天截至下午3時許，累積雨量以苗栗縣泰安鄉橫龍山147毫米最多，累積雨量前10名皆在苗栗縣；其他縣市部分，台中市和平區達115毫米、花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界100.5毫米、南投縣仁愛鄉98.5毫米。（編輯：陳政偉）1130424
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