台中彰化南投等14縣市防大雨 苗栗泰安累積雨量147毫米

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署下午持續提醒，因鋒面影響，中部縣市雨勢明顯，並針對南投、雲嘉南等縣市發布大雷雨即時訊息；今天截至下午3時許，累積雨量以苗栗縣泰安鄉橫龍山147毫米最多。

中央氣象署下午持續發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，苗栗縣已有豪雨發生，今天苗栗至嘉義、南投、澎湖地區及宜蘭、花蓮、北部山區有局部大雨發生的機率。

另外，氣象署針對「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署統計，今天截至下午3時許，累積雨量以苗栗縣泰安鄉橫龍山147毫米最多，累積雨量前10名皆在苗栗縣；其他縣市部分，台中市和平區達115毫米、花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界100.5毫米、南投縣仁愛鄉98.5毫米。（編輯：陳政偉）1130424

苗栗縣24日清晨起陸續出現短時強降雨，通往泰安鄉溫泉區的苗62線有部分路段積水、零星落石，警消人員提醒用路人，若非必要盡量避免進入山區。（泰安鄉公所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月24日