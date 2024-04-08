清明降雨水庫進帳有限 水利署：未來3個月用水無虞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北8日電）清明連假春雨薄弱，根據水利署資料，近3日降雨僅替全台水庫帶來118萬噸水量。水利署表示，目前全台水庫蓄水率介於2至7成，持續加強水資源調度，敦促敦促科學園區等自主節水，未來3個月公共用水無虞。

水利署指出，中央氣象署研判，明天開始又有一波連3日降雨機會，盼能為集水區補水。

清明連假雨紛紛，但降雨並未全台水庫解渴，根據水利署統計，自4月6日上午7時至今天下午4時，北部新山水庫、翡翠水庫、石門水庫、鳶山堰、寶山寶二水庫，以及中部永和山、鯉魚潭、日月潭與霧社水庫皆僅「微量」進帳，南部水庫則完全掛蛋，預估全台水庫合計總降雨入流量只有118萬噸。

對於進帳有限，水利署官員表示，因這波鋒面十分薄弱，雖有實施人工增雨，但效果有限；不過，目前水情穩定，各水庫蓄水率在2成到7成，將持續加強水資源調度，把握機會施作人工增雨，並和農水署協力進行農業用水節約，同時敦促科學園區、工業區自主節水，未來3個月（至7月止）公共用水無虞。

官員指出，依據氣象署研判，明天開始將有連續3天降雨機會，但這波和其他春雨鋒面一樣，是東北季風所帶來，應會一波比一波弱；5月初台灣地區將轉入梅雨季，並進入6、7月夏季型午後雷陣雨、颱風，水利署會謹慎因應，「對水情有信心」。

盤點全台水庫蓄水概況，北部地區新山水庫蓄水率93.9%、翡翠水庫蓄水率72.2%、石門水庫蓄水率26.7%、寶山第二水庫蓄水率35.2%；中部主要水庫如鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率各為33%、55%、79%。

南部烏山頭水庫蓄水率87.5%、曾文水庫蓄水率40.3%、南化水庫蓄水率34.4%。（編輯：蘇龍麒）1130408