寶二水庫實施增雨作業 盼供水持續穩定

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）水利署北區水資源分署表示，今天於寶二水庫實施人工增雨作業，將水氣轉乘雨滴增加水庫水量，盼讓供水持續穩定，從6日至今加上降雨等共為新竹帶入30萬噸水量。

水利署北區水資源分署發布新聞資料指出，依節氣清明節易降雨，日前清明連續假期也有降雨情形，目前各水庫進出水量相當，將持續維持供水正常。

北區水資源分署向中央社記者表示，從6日到今天的降雨約8毫米，對寶二水庫系統增加約10萬噸水量，而隆恩堰也有增加入流，加上今天也再實施人工增雨作業，目前估計將為新竹帶入30萬噸水量。

北區水資源分署說，現階段為穩定供水，已有頭前溪備援水井及產業節水等措施，同時視天氣條件實施人工增雨，盼增加水庫蓄水量，穩定水情。

依據水利署北區水資源分署資料顯示，截至今天下午5時許，寶二水庫蓄水量為1106.84萬立方公尺，蓄水率為35.1%；截至今天上午7時許，寶山水庫蓄水量為121.46萬立方公尺，蓄水率24.2%。（編輯：方沛清）1130408