石門水庫蓄水率剩2成4 桃市：若梅雨未緩解農業需做最壞打算

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（中央社記者葉臻桃園17日電）石門水庫蓄水率僅剩2成4。桃園市長張善政今天說，現階段農作物生長不受影響，下波農業用水尖峰約在5月底，希望梅雨緩解水情，若水情仍持續不佳，農業方面需做最壞打算。

根據水利署北區水資源分署網站，截至今天下午4時，石門水庫蓄水率僅剩24.3%。

張善政上午主持市政會議時表示，市府已成立旱災緊急應變小組並啟動抗旱措施，包含與北水署協調板新地區用水，改由水情較佳的翡翠水庫支援，減輕石門水庫供水壓力；已完成整備桃園市境內226口水井、8處水資源中心、767個水塔及40部消防水車，確保民生用水。

張善政指出，目前石門水庫水位比幾年前的百年大旱還低，主要原因是百年大旱當年配合節水實施休耕停灌，而今年農業灌溉、整田等用水尖峰期則照常供水，不過現在已是農業大量用水的尾聲，因此現階段農作物生長不會因缺水而受到影響。

張善政說，下波農業用水尖峰為稻作抽穗期，約在5月底，屆時希望梅雨可緩解水情，若水情仍持續不佳，農業方面需做最壞打算。

張善政也說，市府積極推動各項水資源循環再利用計畫，再生水方面，中壢再生水廠已獲行政院核定新增，去年也順利核定「桃園文青水園水資源中心再生水計畫」，「桃園北區水資源回收中心再生水廠」則預計今年6月開始供水給中油公司，未來污水經處理後可做為工業區產業用水，減少工業對自來水的需求。

桃園市政府水務局表示，桃園首創的「放流水再利用於農業供灌推廣計畫」，是運用公共民生水資源回收中心放流水作為農業灌溉用水；去年楊梅水資源回收中心放流水供灌附近3.4公頃農地，去年水稻第一期作及第二期作成功種植出「碳吉米」，經第三方檢測單位檢驗稻米成分均符合食安相關規範。

水務局表示，今年持續進行放流水灌溉推廣，並擴大供灌下游28公頃農地，讓有意願合作的農民使用量足且質優的放流水灌溉；會持續針對灌溉使用情形、農地耕作成果、相關重要檢測參數等進行評估。（編輯：林恕暉）1130417