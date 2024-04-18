石門水庫蓄水率剩2成4 鋒面雨可補水40萬噸
2024/4/18 10:20（4/18 10:50 更新）
影片來源：桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel
（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園水情不佳，石門水庫蓄水率僅剩24.5%，今晨北部大雷雨，水利署北區水資源分署說，受惠於降雨，目前預估可增加超過40萬噸水量，並停止農業用水供應以落實節水供灌。
北區水資源分署向媒體表示，截至今天上午9時30分，石門水庫水位為219.41公尺、蓄水量5019萬噸、蓄水率24.5%；集水區截至上午9時30分累積降雨量約9.5毫米，預估可為水庫增加超過40萬噸水量。
北區水資源分署表示，因透過節水供灌及跨區水源調度等穩定供水措施，昨天石門水庫水位不降反升5公分，至今又再回升10公分。
北區水資源分署說，由於今天有許多降雨在水庫下游平地，因此立即協商農水署石門及桃園管理處，獲得同意停止農業用水供應以落實節水供灌，預計至少減少水庫放水量50萬噸。
北區水資源分署也說，因依氣象資料分析顯示，此波降雨有延續至明天趨勢，將透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水；至於是否有實施人工增雨規劃，將視天候條件適當機動實施，以增加水庫集水區降雨。（編輯：陳清芳）1130418
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