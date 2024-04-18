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明德水庫蓄水率跌破3成 苗栗局部大雨進帳有限

2024/4/18 11:59
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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣明德水庫蓄水率跌破3成，今天上午雖然下起一陣大雨，但初估僅挹注約20萬至25萬噸水量，蓄水率仍只有26%，原定待命進行人工增雨也因鋒面條件不佳而取消。

根據經濟部水利署水情統計資料顯示，苗栗縣內主要水庫中，明德水庫上午水位52.92公尺，蓄水率僅26%，有效蓄水量326.44萬噸；鯉魚潭水庫蓄水率33.9%、有效蓄水量3918萬噸；永和山水庫蓄水率50.1%、有效蓄水量1499.6萬噸。

上午受到鋒面影響，苗栗地區降下一陣大雨，不過明德水庫工作站指出，降雨量較多是落在大壩位置，地勢較高的水源降雨較少，對挹注水庫較不樂觀。

工作站表示，上午雨勢僅持續不到2小時，集水區累積雨量約16.5毫米，初估帶來進水量20萬至25萬噸，若以每日供應15萬噸來看，僅約不到1天半用水，進帳非常有限；此外，原訂今天待命進行人工增雨作業，水利署稍早也因天候條件不適合通知取消。（編輯：陳清芳）1130418

#水利署
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