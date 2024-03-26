苗縣籲永和山水庫設減供門檻 優先確保在地用水

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣水情已轉為提醒綠燈，縣長鍾東錦今天指示縣府水利處盤點水資源並未雨綢繆，當永和山水庫蓄水量低於1500萬噸時，籲請中央減供外縣市，優先供應苗栗地區用水。

經濟部水利署考量中央氣象署預測未來一季降雨量正常至偏少機率高，自19日起調整桃、竹、苗及台中地區水情燈號為水情提醒綠燈。

鍾東錦上午主持縣務會議時指出，3年前嚴重乾旱而實施輪灌和分區供水，帶來生活上許多不便，目前水情又可能進入吃緊狀態，水利處應提早做好盤點縣內水資源及抗旱井整備作業，並協調相關單位，當永和山水庫蓄水量低於1500萬噸時，以供應苗栗地區用水為優先。

縣府水利處長楊明鐃告訴中央社記者，永和山水庫目前每天供應新竹地區約2萬至3萬噸用水，若蓄水量低於1500萬噸時，希望對外供應部分能夠減少。

楊明鐃說，縱然水源調度權責不在縣府，但仍須明確表達立場，將正式發函水利署及自來水公司，建議優先確保水庫所在地苗栗縣用水。

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針對目前縣內用水整備情形，水利處表示，民生用水已促請各鄉鎮市公所備妥儲水設施、規劃適當取水地點等；醫療用水部分，請衛生局建立醫療院所聯繫窗口，因應後續協調供水事宜。

工業用水方面，水利處110年已盤點縣內抗旱水井計有36口，可提供非飲用水使用，正逐一確認供水情形，中區水資局在苗栗市經國路旁另新鑿10口抗旱井，供應民生及次級用水。另外，包括竹南頭份、後龍及明德特定區等5處水資源回收中心，平均每日可提供2068噸回收水量，可用於非人體接觸用水。（編輯：方沛清）1130326