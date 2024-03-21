苗栗客家桐花婚禮徵36對佳偶 加碼辦單身聯誼

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣政府4月將舉辦客家桐花婚禮，公開徵求36對佳偶；此外，今年首度加碼辦單身聯誼活動，號召40名單身男女1日遊，目標希望成功配對3組男女擔任婚禮的伴郎伴娘。

苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府大廳舉辦「2024苗栗客家桐花婚禮暨單身聯誼活動」記者會，縣長鍾東錦、苗栗縣議會副議長張淑芬及多名縣議員、鄉鎮首長以及獲邀擔任聯誼戀愛大使的藝人阿Ken，共同參與啟動儀式，宣布兩項活動於23日開放網路報名。

文觀局指出，「苗栗客家桐花婚禮」將邁入第19年，是每年桐花祭的重頭戲，歷屆開放報名均於首日即額滿，更是全國別具特色的戶外大型主題式集團結婚，迄今已見證1322對新人，在雪白紛飛的桐花樹下浪漫互許終身。

今年桐花婚禮以「攜手桐心，花開並蒂」為主題，公開徵求36對新人（設籍苗栗組20對、全國組16對）參加，婚禮預計4月20日在三義西湖度假村舉行；縣府將提供價值約新台幣2萬元的「幸福六禮」，包括雙人住宿券（加贈舊山線鐵道自行車套票）、對戒、手工蠶絲被、電鍋、喜餅及棗生貴子禮盒。

文觀局長林彥甫表示，今年首度加碼辦理「單身聯誼活動」，特別與e-go台灣租車旅遊集團結合，引進雙層觀光巴士化身甜蜜戀愛巴士，號召40名單身男女於4月13日到苗栗1日遊，並邀藝人阿KEN擔任戀愛大使，讓參加者放鬆心情認識新朋友，目標希望達成3對順利配對成功，在桐花婚禮中擔任伴郎、伴娘，象徵愛的傳承。

闖蕩演藝圈多年，阿Ken曾在主持過的節目中促成多對佳偶，他指出，單身男女初次見面難免緊張，將扮演「肌肉鬆弛劑」幫忙舒緩、帶動現場氣氛，希望促成一段美好緣分；阿Ken說，身邊很多年紀比自己小的都已結婚，私心也想報名，「搞不好成為苗栗女婿」。

鍾東錦表示，現代人工作繁忙缺乏交友管道，今年加碼辦單身聯誼，讓「有緣人」相聚，或許就有機會進一步交往、組建家庭。他說，人生過程中，往往結婚後會變得更成熟、有責任，思維考慮都不一樣，等到當爸媽，感受更加明顯，時下難免有抱持不婚、不生主義者，各種思維都予以尊重，然而站在縣府立場，仍希望苗栗的年輕人都能組成幸福快樂的家庭，延續、栽培下一代。

縣府文觀局表示，2024苗栗客家桐花婚禮暨單身聯誼活動小旅行，23日上午10時開放網路報名，詳情可至活動臉書粉絲專頁或電洽037-256600活動小組詢問。（編輯：張銘坤）1130321

苗栗縣政府將舉辦苗栗客家桐花婚禮，徵求36對佳偶在雪白紛飛的桐花盛開季節中浪漫互許終身，活動於23日開放網路報名。中央社記者管瑞平攝 113年3月21日

苗栗縣政府文化觀光局21日表示，苗栗客家桐花婚禮將邁入第19年，今年活動將於23日上午10時開放網路報名，公開徵求36對新人，縣府將提供價值約新台幣2萬元的「幸福六禮」。中央社記者管瑞平攝 113年3月21日