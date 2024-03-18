苗栗縣推健檢補助等6方案 支持寄養家庭及保母

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣長鍾東錦繼日前宣布社工激勵方案，今天前往苗栗市訪視寄養家庭，並宣布對寄養家庭及居家托育人員提供健檢補助等6項支持服務，作為落實強化兒少保護策略。

鍾東錦下午前往苗栗市訪視寄養家庭，目前4歲7個月的安置兒童「小慈」患有中度身心障礙及腦傷問題，寄養家庭父母4年多來帶她往返醫院治療、悉心照顧，健康狀況及各項發展皆有明顯進步。鍾東錦感謝寄養家庭充滿愛心，協助政府照顧受過傷的孩子，成為安置兒少的避風港。

鍾東錦指出，近期台北市保母涉虐童案引發社會關注，憂心長期肩負龐大壓力的社工可能出現離職潮，因此日前宣布激勵方案，每年選拔30名績優社工頒發新台幣3萬至5萬元獎金，另給予進修、旅遊補助，盼能鼓舞社工士氣，但他建議，最好的方法還是由中央統一訂定標準，讓社工有適當的回報、更好的工作條件，也才會有更多年輕人願意加入。

鍾東錦表示，針對寄養家庭及保母（居家托育人員）等協力團隊，縣府社會處、衛生局也研議6項支持服務，針對寄養家庭部分，包括補助寄養家長每年4000元健康檢查費用、投保100萬元意外險、提供每年8次的安置兒少喘息服務；對安置童強化分級照顧費挹注；落實幼兒專責醫師制度。

對於保母（居家托育人員）部分，包括補助居家托育服務中心人員及準公共托育人員2年1次健檢費用，每次最高4500元；降低居家托育服務中心人員輔導托育人員比由1：60降為1:50；假日及夜間加強訪視全日托、夜托之托育情形，補助訪視人員加班費用。

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基北北桃4市日前針對疑虐童事件，提出7+1守護兒童精進計畫。縣府社會處指出，竹竹苗3縣市首長也有共識推動「守護兒少7+1」執行策略，呼籲由中央、地方及各專業網絡協力合作，強化社會安全網功能。

7+1執行策略包含，增加兒少出養前訪視頻率，並於出養後追蹤3年；建立特殊孩童照顧共訪機制；兒少出養前照顧比照寄養家庭條件；保母訓練增加實務操作內容，強化在職及回流訓練；增加全日托幼童保母的訪視頻率；建立優質保母推薦名單，協助家長篩選品質；辦理保母協力圈活動交流，提升保母分享及支持系統。以及推廣且落實幼兒專責醫師制度。（編輯：李錫璋）1130318