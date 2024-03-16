虐童案爭議 鍾東錦：研擬激勵方案提振社工士氣

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）北市保母疑虐童致死案社工遭檢警上銬移送惹議。苗栗縣長鍾東錦今天說，縣府研擬激勵方案，每年選拔30名績優者頒發3至5萬元獎金，另有進修、旅遊補助。

家扶基金會苗栗家扶中心今天舉辦大專暨高中職獎助學金頒獎活動，共有190名大專、146名高中職學生受惠，鍾東錦出席擔任頒獎人，他鼓勵受獎學子安心就學，朝目標奮鬥，多考取專業證照、用教育翻轉人生，更要牢記長輩的養育之恩，將來有所成就也能回饋社會，讓愛不斷循環。

對於北部1歲男童疑遭保母虐死，除引發社會公憤，隨事件延燒，女社工個人隱私遭暴露，甚至遭上銬移送引發各界議論。鍾東錦在會中表示，此刻必須適時鼓舞社工的士氣，已指示縣府社會處研擬激勵方案，初步規劃未來每年選拔30名表現優異社工，視其績優事蹟頒發激勵金新台幣3萬至5萬元。

鍾東錦指出，方案內容也將提供社工碩士進修以及社工師考試進修補助，最高2萬元；另外，社工平時承擔極大情緒壓力，易造成職業疲乏，規劃提供5000元休假旅遊補助，盡力提升就業條件，讓第一線社工有能量共同扛起社會安全網。

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苗栗縣政府社會處處長張國棟告訴中央社記者，目前縣府及委託合作單位社工有505人，若加上其他民間各類志工約有近600人，其中尤以社會安全網保護社工及脆弱家庭專責社工壓力最大、流動率也最高。

張國棟指出，有關績優社工激勵金涉及預算編列問題，最快明年實施，至於進修和旅遊補助預定今年下半年先運用公益彩券基金申請專案補助實施，藉此鼓勵縣內社工的工作土氣。（編輯：張銘坤）1130316