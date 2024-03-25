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明德水庫蓄水率跌破4成 灌區評估4月啟動輪灌

2024/3/25 19:44（3/25 20:27 更新）
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苗栗縣明德水庫蓄水率25日降至37.1%，跌破4成，為作有效節水，農業部農田水利署苗栗管理處表示，將評估4月4日啟動「供4停4」輪灌作業，加強灌溉管理。中央社記者管瑞平攝 113年3月25日
苗栗縣明德水庫蓄水率25日降至37.1%，跌破4成，為作有效節水，農業部農田水利署苗栗管理處表示，將評估4月4日啟動「供4停4」輪灌作業，加強灌溉管理。中央社記者管瑞平攝 113年3月25日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）經濟部水利署已調整桃、竹、苗及台中水情燈號為綠燈，苗栗縣明德水庫蓄水率今天跌破4成，農業部農田水利署苗栗管理處表示，將評估水庫灌區4月4日起採「供4停4」輪灌。

水利署考量中央氣象署預測未來一季降雨正常至偏少機率高，為加強各地區水源調配，自19日起調整桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號為水情提醒綠燈，提醒各界節約用水。

農水署苗栗管理處副處長翁志成告訴中央社記者，明德水庫主要供應農業用水及少部分民生及工業用水，每日支出約13.6萬噸水量，近期水位持續下降，今天蓄水率降至37.1%，跌破4成，有效蓄水量剩463.7萬噸，約僅剩30多天存量。

翁志成指出，明德水庫灌區約1200餘公頃農田，考量春耕耗水量較大的整田插秧到3月底多半已完成，為作有效節水，將評估4月4日啟動「供4停4」輪灌作業，加強灌溉管理，但仍會視屆時降雨及各田區狀況，適時彈性調配。

翁志成表示，去年4月下旬明德水庫蓄水率一度僅剩2成，以目前蓄水率和去年同期相較，只能算「稍微好一點點」，期盼4月起有梅雨挹注，為水庫進補。

此外，苗栗縣政府水利處已公布5處水資源回收中心，免費開放取用回收水，每天約可提供總計2000餘噸回收水，進而減少自來水使用量。

縣府水利處表示，使用者需於1個工作日前向水資中心申請，並提醒回收水僅可用於「非與身體接觸」，例如冷卻用水、池槽清洗、車體清洗、花木澆灌、廁所沖洗、工地灑水與道路抑制揚塵等用途。（編輯：張雅淨）1130325

#水利署
#水情
#明德水庫
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