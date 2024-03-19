石門、鯉魚潭水庫持續下探 水利署籲桃竹苗台中節約用水
（中央社記者曾智怡台北19日電）考量氣象署預報未來一季降雨正常至偏少，為審慎因應枯水期後半段供水挑戰，經濟部昨天成立旱災水利署災害緊急應變小組，並決議今天起桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，提醒各界加強節水。
枯水期進入後半場，農業灌溉出水2.6億噸水源，已展開第一期春耕插秧，代表農業用水高峰落幕。經濟部水利署昨天邀集各自來水事業、農田水利署及水庫管理等單位召開供水情勢檢討會議，持續維持民生及產業用水維持正常供應。
水利署今天透過新聞稿說明，目前各水庫蓄水量逐漸下降原因，除傳統的枯水期降雨偏少外，持續供應農業春耕灌溉用水需求也是主要因素之一。
以3月上旬用水為例，桃園石門水庫包括民生與產業的公共用水，平均每日是90萬噸，農業用水平均每日129萬噸；鯉魚潭水庫及石岡壩公共用水平均每日147萬噸，農業用水平均每日171萬噸。
以主要水庫來統計，農業供灌用水約2.6億噸、同期公共出水約1.45億噸，農業用水為公共用水近2倍（1.8倍）。
水利署指出，時序已進入枯水期末段，後續稻作耕種仍需用水，需關注春雨、梅雨在水庫集水區實際降雨情況，加上中央氣象署預測未來一季降雨正常偏少機率高，且考量預報不確定性，經與會單位共同研商後，決定18日起成立旱災水利署災害緊急應變小組，進一步加強各地區水源調配，週週滾動檢討防旱措施。
同時，自今天起桃園（含新北市林口區）、新竹、苗栗及台中（含北彰化）地區水情燈號調整為水情提醒綠燈，提醒各界節約用水。
水利署補充，為預留後續抽穗期用水需求，後續也將持續與農田水利署共同合作，優先利用川流水及埤塘等多元水源，加強各項灌溉管理作業，以減少水庫出水，並配合降雨情況調整供灌水量，使水資源做最有效利用。（編輯：潘羿菁）1130319
水情燈號小百科
一、藍燈：
水情正常、供需穩定。
二、綠燈：
加強水源調度、研擬措施。
三、黃燈：
1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水
四、橙燈：
1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水
2.減量供水：
（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限
（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20%
五、紅燈：
分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。
定點供水優先順序如下：
1.居民維生
2.醫療
3.國防事業
4.工商事業
5.其他
資料來源：水利署
- 石門、鯉魚潭水庫持續下探 水利署籲桃竹苗台中節約用水2024/03/19 15:44
- 2024/03/18 11:03
- 2024/03/05 17:53
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