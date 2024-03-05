翡翠水庫蓄水率居冠 枯水期大台北民生供水無虞

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）氣象署預估，春季雨量正常偏少，提醒節約用水。台北翡翠水庫管理局今天說，目前水庫有效蓄水率仍逾86%，較歷年同期平均水位仍高出2公尺，今年枯水期間大台北民生供水無虞。

翡管局今天發布新聞稿表示，台灣每年11月至次年4月為枯水期間，石門水庫近期蓄水吃緊、已跌破5成；雖然今年初東北季風降雨偏少，但翡翠水庫在有效管控操作下，目前水情良好。

截至今天上午為止，翡管局長林裕益指出，翡翠水庫有效蓄水率仍超過86%，蓄水量達3億1800萬噸以上，遠超過曾文水庫。

林裕益說，翡翠水庫目前每天支援石門水庫約78萬噸用水，使北台灣各縣市民生供水穩定；雖然今年翡翠水庫集水區降雨也不理想，所幸去年11月起即有效管控、撙節放水，並全力攔蓄降雨，使庫容保有接近滿水位，蓄水豐沛。

他提到，目前翡翠水庫水位與歷年同期平均水位比較，仍高出2公尺以上，水情穩定、蓄水豐沛，估計今年枯水期間，不僅大台北民生供水沒問題，翡翠水庫也有足夠餘裕水量，可支援石門水庫，確保北部各縣市民生供水穩定。

翡管局水庫操作科長林保隆表示，因應石門水庫水情吃緊，翡翠水庫從今年1月起，便透過下游淨水廠及自來水管網，每天支援新北板新地區民生用水約78萬噸，迄今翡翠水庫支援供水已超過4500萬噸，將持續妥善控管放水，不影響大台北民生供水。

翡管局操作科股長戴廷育也指出，根據去年統計支援水量，翡翠水庫支援石門水量，總計2億2156萬噸，相當1.1座石門水庫的蓄水庫容；此外，去年基隆新山水庫因輸水管線維修加上氣候旱象，翡翠水庫也支援新北汐止地區用水共3736萬噸，相當3.8座新山水庫的蓄水庫容。

由於今年枯水期還有2個多月，翡管局表示，翡翠水庫水情目前都正常穩定，將持續注意氣象及水情資訊動態，並呼籲民眾珍惜水資源，節約用水。（編輯：張銘坤）1130305