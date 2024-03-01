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石門水庫蓄水率剩一半 北水分署實施人工增雨

2024/3/1 13:59（3/1 14:11 更新）
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經濟部水利署北區水資源分署1日指出，中午已利用正在發展的北部雲層，於石門（圖）及寶二水庫燃放地面型焰劑，進行今年首次人工增雨作業，預估能增加10%降雨機率。（北區水資源分署提供） 中央社記者葉臻傳真 113年3月1日
經濟部水利署北區水資源分署1日指出，中午已利用正在發展的北部雲層，於石門（圖）及寶二水庫燃放地面型焰劑，進行今年首次人工增雨作業，預估能增加10%降雨機率。（北區水資源分署提供） 中央社記者葉臻傳真 113年3月1日
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（中央社記者葉臻桃園1日電）石門水庫蓄水率剩一半，經濟部水利署北區水資源分署表示，已在今天中午實施今年首次人工增雨作業，預估能增加10%降雨機率；已加強用水調度及監控，現階段仍維持供水正常。

根據水利署北區水資源分署網站資料，截至今天中午12時，石門水庫蓄水率為51.4%、蓄水量1萬547萬噸。

北區水資源分署向媒體表示，今年首波春雨自昨晚開始接近台灣北部地區，石門及寶山水庫均有些微降雨，依氣象署預測，今明兩天將會持續降雨。

北區水資源分署指出，已在中午利用正在發展的北部雲層，在石門（霞雲）及寶二水庫燃放地面型焰劑，這也是今年首度實施人工增雨作業；雖然人工增雨概估僅能增加10%降雨機率，但仍期望努力多留一些水在水庫。

北區水資源分署表示，石門水庫正值每年11月至隔年4月的枯水期中段，且北部地區自2月1日起因應農民1期稻作整田需求，整體用水量較大，水庫水位及蓄水率下降屬合理狀況。

北區水資源分署指出，已就目前石門水庫水情採相應措施，包括自水情相對較佳的翡翠水庫系統調度約每天75萬噸水源供應，優先使用埤塘與河川水源節水供灌及日日監控用水等。

北區水資源分署表示，目前研判3月降雨呈「正常偏多」，且近期春雨降臨可能性大，對水庫水情應屬正面發展；今年1期作整田作業預計至3月中旬，其後將進入作物生長的本田期，用水將大幅減少。

北區水資源分署指出，已加強用水調度及監控，現階段仍維持石門水庫供水正常，並成立應變小組協調各用水單位提早進行自主節水措施，目前水情仍在掌控之中，外界不用過度擔心。（編輯：戴光育）1130301

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