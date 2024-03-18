石門水庫蓄水率剩37.1% 估民生和產業用水無虞

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（中央社記者葉臻桃園18日電）石門水庫蓄水率跌破4成。桃園市渡船遊艇商業同業公會今天撤離阿姆坪碼頭，但新增罕見景點；北區水資源分署說，已進入枯水期末端，農業用水也將減少，估民生和產業用水無虞。

石門水庫正值枯水期，根據水利署北區水資源分署統計，截至今天上午8時，石門水庫蓄水率僅剩37.1%，蓄水量7610萬噸，水位226.12公尺。

受到低水位影響，桃園市渡船遊艇商業同業公會已在3月初撤離薑母島碼頭，今天起將停駛阿姆坪碼頭遊湖路線，但景點新增水位低才能看見的酋長石、夢幻草原、土地公廟等景點。

桃園市渡船遊艇商業同業公會向媒體表示，遊湖路線將改從水庫大霸上船，至阿姆坪防淤隧道口後再至石秀彎口欣賞酋長石，最後在夢幻草原碼頭上岸。

水利署北區水資源分署副署長郭耀程向中央社記者表示，配合一期稻作供灌，原本每天需要約140萬噸水量，但預估在20日會降到40萬噸；以石門水庫每天出水量約220萬噸來看，農業用水量減少會很有感。

郭耀程說，現在已經是枯水期末端，5月起會進入汛期梅雨季，屆時就會有雨量，農業用水較少的本田期也會橫跨到梅雨季；第4波春雨預計今天中午後至明天會抵達，有機會讓石門水庫入流量增加，會適時進行人工增雨和引水作業；雖然目前民生跟產業用水無虞，但畢竟水庫水位低，仍呼籲民眾要節約用水。（編輯：方沛清）1130318