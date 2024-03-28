全台水庫蓄水量餘3個月 陳建仁指示強化供水穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北28日電）經濟部水利署報告指出，全台水庫蓄水量存有3個月以上公共用水，但因應後續農業用水需求，須加強關注石門、寶山、永和山、鯉魚潭等水庫。行政院長陳建仁指示，部會應強化供水穩定與韌性。

台灣正值枯水期，水利署今天在行政院會報告「近期水情展望與因應作為」。行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁會中說，依照相關氣候變遷研究顯示，台灣未來不降雨的天氣將逐漸增多，一旦降雨，強降雨機率也會增加，因此政府已經透過開源節流、調度備援等措施，因應氣候變遷帶來的挑戰，部會應該持續通力合作進行西部供水管網串接、開發多元水源等等。

陳建仁提醒，未來降雨不確定性高，農業部應持續加強農業用水管理，各界也請珍惜水資源、落實節約用水，相關部會應備齊資源，強化台灣供水穩定與韌性。

水利署報告顯示，今年至今，水庫集水區實際降雨量僅為歷年同期平均的3成至6成，加上農業春耕整田用水需求量大，各地水庫蓄水量持續下降。

水利署說，因應極端氣候，政府去年10月便展開各項節水調度措施，除日日監看水情及召開各層級水情會滾動檢討外，經濟部長王美花1月也赴石門水庫勘查水情，指示審慎因應，再透過週週滾動檢討各水庫出水量、農業加強灌溉管理、工業自主節水6%及加強人工增雨等措施，目前節水調度成效共8.4億噸，相當於4座石門水庫容量。

水利署表示，上述作為除讓民生、產業用水能夠穩定維持正常供應，農業春耕整田灌溉也已完成，成功度過今年度枯水期第一道考驗。

至於目前水情，水利署指出，台灣目前是枯水期後半段，全台各水庫均蓄存有3個月以上公共用水，惟後續農業抽穗大用水需求，因此石門、寶山、永和山、鯉魚潭等水庫仍需加強關注，且因聖嬰現象持續減弱、春雨降雨不確定性高，加上未來一季雨量可能是正常至偏少，仍不能掉以輕心，應提早做好防旱及防汛整備。

目前桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號為綠燈，經濟部也成立旱災緊急應變小組。水利署說，希望在豐水期也就是梅雨來臨前，各界都能夠落實節約用水。根據規範，水情綠燈意為水情稍緊，須加強水源調度及研擬措施。（編輯：郭無患）1130328