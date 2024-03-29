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春雨偏少 陳其邁：高雄目前為止水情正常

2024/3/29 13:06（3/29 13:31 更新）
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高雄市議會第4屆第3次定期大會開幕，市長陳其邁29日會前受訪時被問及春雨偏少，高雄水情是否吃緊，陳其邁回應，高雄目前水情正常，110口抗旱水井都尚未使用。中央社記者林巧璉攝 113年3月29日
高雄市議會第4屆第3次定期大會開幕，市長陳其邁29日會前受訪時被問及春雨偏少，高雄水情是否吃緊，陳其邁回應，高雄目前水情正常，110口抗旱水井都尚未使用。中央社記者林巧璉攝 113年3月29日
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（中央社記者林巧璉高雄29日電）台灣正值枯水期，高雄市長陳其邁今天說，高雄目前水情正常，高屏堰河川流量約在8至9cms，較去年同期高一些，目前為止高雄110口抗旱水井都未使用，將視水情調整抗旱措施。

陳其邁今天出席高雄市議會第4屆第3次定期大會開幕，會前聯訪時被問及今年春雨偏少，高雄水情是否吃緊。

陳其邁說，目前為止高雄水情正常。高雄1天用水量約150萬噸，其中有80萬噸是地面河水，伏流水也穩定供水約32萬噸。

陳其邁說明，高雄會從甲仙攔河堰引水至南化水庫儲水，以去年為例，約增補了有2座南化水庫之多的水。再加上去年幾場雨都有下在曾文水庫集水區。今年3月底曾文水庫的連通管工程應該會順利完成，高雄今年水情現在為止都算穩定。

陳其邁指出，將視水情調整相關抗旱措施，高雄抗旱措施都有餘力，像是伏流水設計可達80萬噸，抗旱水井也可以增加30萬至35萬噸左右，高雄備用水源相當充足。

高市府在中央補助下於荖濃溪河道內築堤蓄水，以提升荖濃溪抗旱能力，並有效補注高屏溪流域地下水資源，約可蓄達35萬噸，近期完工。陳其邁提及，未來在下游抗旱時就能有更多的地下水可使用。（編輯：郭諭儒）1130329

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