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春雨挹注全台水庫1908萬噸 水利署：清明降雨接棒

2024/4/1 11:19（4/1 11:45 更新）
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圖為曾文水庫。（南水分署提供）
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（中央社記者曾智怡台北1日電）鋒面帶來強風降雨，根據水利署統計，近3日降雨主要集中中部以北水庫，並以翡翠水庫進帳390萬噸為最多，全台水庫降雨效益估達1908萬噸，待清明連假降雨接棒挹注。

水利署官員形容，現正值枯水期末期，如同「黎明前的黑暗」，經過這波降雨以及清明節可能降雨，已經看到「破曉微光」。

根據水利署統計，自3月29日上午7時至今天上午7時，北部新山水庫、翡翠水庫、石門水庫、鳶山堰、寶山寶二水庫合計進帳990萬噸，以位於迎風面的翡翠水庫進帳近390萬噸為最多。

中部永和山、明德、鯉魚潭、德基、湖山、日月潭與霧社水庫共帶來860萬噸降雨效益，其中德基水庫進帳最多達280萬噸；南部僅曾文、烏山頭、南化水庫零星挹注共50萬噸。北中南水庫合計總降雨入流量估達1908萬噸。

水利署官員表示，目前全台水庫都維持3到7成，儘管這波降雨有所助益，可減少對農業供水，尤其河川流量增加也有助農業灌溉，不過，各水庫基於用水需求，蓄水率持續緩步下降，「但至少下降斜率趨勢改變」。

同時，這波降雨也帶來明確信號，代表台灣進入「又濕又熱」的枯水期末期，並隨之展開汛期，因此水利署除謹慎關注用水情況，也會進行防洪準備。

展望後續，官員表示，清明連假全台都有降雨機會，水利署除把握機會施作人工增雨，也會和農田水利署合作實施節約灌溉；隨著清明節後台灣進入梅雨季，將更小心謹慎應對，隨時掌握降雨預報，適時調整節水措施。

官員形容，枯水期末期如同「黎明前的黑暗」，但經過這波降雨以及清明節可能降雨，「已經看到破曉微光」。

盤點全台水庫蓄水概況，北部地區新山水庫蓄水率92.7%、翡翠水庫蓄水率75.4%、石門水庫蓄水率28.3%、寶山第二水庫蓄水率36.9%；中部主要水庫如鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率各為33.6%、55%、73.5%。

南部烏山頭水庫蓄水率79.1%、曾文水庫蓄水率43.3%、南化水庫蓄水率37.5%。（編輯：潘羿菁）1130401

（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
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