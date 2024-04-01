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台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加

2024/4/1 09:32（4/1 10:16 更新）
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圖為台北市中山區一場突然下起滂沱大雨讓民眾有些措手不及。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北1日電）根據交通部氣象署結合學研單位合作分析結果顯示，台灣地區過去百年來溫度上升約攝氏1.5度，年總降雨變化不大，但降雨日數減少，推出未來天候冬季變短，夏季變長。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材就「極端氣候災防預警暨汛期防汛準備辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

根據交通部報告，中央氣象署結合學研單位合作分析結果顯示，台灣地區過去百年來溫度上升約1.5度，年總降雨變化不大，但降雨日數減少，顯示短時間的強降雨發生頻率增加。

交通部說，未來天候整體趨勢為冬季變短、夏季變長、極端高溫發生頻率增加、春雨減少、梅雨強降雨增加、極端降雨強度及頻率都增加，以及侵台颱風數減少，但颱風強度和降雨都會增加。

交通部表示，在因應豪（大）雨及極端高、低溫方面，氣象署除了將適時發布豪（大）與特報跟大雷雨即時訊息外，必要時會透過災防告警細胞廣播傳送警訊，針對大規模或較劇烈的豪雨事件，將每3小時更新降雨預報，若有停班停課決策需要，也會主動召開地方政府的視訊連線研商會議。

針對旱象，交通部說，氣象署持續開發新一代劇烈天氣監測系統，提供符合水利署需求的客製化服務，並發展乾旱指標監測預警系統，建置全台灣1公里解析度的乾旱監測，利用衛星遙測技術監測即時乾旱狀況。

颱風方面，交通部說，近年來持續積極強化颱風情資，在停班停課關鍵決策前，主動與地方政府首長直接連線會議，說明颱風未來動向與風雨影響時程，並適時在海上警報時提早發布縣市風雨預測、強化縣市生活圈風雨預報說明，今年颱風季起也將試辦沿海地區風力預報，協助縣市政府強化停班停課的決策。（編輯：李錫璋）1130401

#王國材
#台灣
#交通部
#氣象署
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