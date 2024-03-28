成大研究：全球17山區高「氣候速度」威脅生物多樣

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（中央社記者張榮祥台南28日電）全球暖化，成功大學研究發現，全球50年來17個山區經歷相對高的「氣候速度」，這些高風險山區分布廣泛，涵蓋全球32%山區，顯示山區生物多樣性面臨廣泛威脅。

成大今天發布新聞稿指出，科學家長期以來欲了解持續暖化地球現象，其中山區生物要攀升多高海拔距離，才能維持在適應溫度，也就是「山區氣候速度」，但因全球山區氣候與地形複雜，氣候測站密度極低，問題難以回答。

成功大學生命科學系副教授陳一菁、中央研究院及跨國團隊，利用衛星數據與熱力學定律「濕絕熱溫度遞減率」，研究推估全球山區氣候速度，呈現山區生物多樣性面臨壓力，論文今天發表在國際期刊Nature。

研究指出，全球50年來17個山區經歷相對高的氣候速度，這些高風險山區分布廣泛，涵蓋全球32%山區，從阿拉斯加育空地區到南非，從地中海山區到東北亞，橫跨乾旱及濕潤氣候，與多個生物多樣性熱點重疊，顯示全球山區生物多樣性面臨廣泛威脅。

成大表示，跨國團隊運用逾1萬3000筆生物資料及最新推估山區氣候速度；在氣候速度低區域，生物仍有機會追上氣候變遷，但氣候速度快地區，亟需對應保育措施。

全球山區氣候速度有極大差異，取決於溫度上升幅度，水氣多寡也有影響；濕潤氣候會降低溫度遞減率（氣溫隨著高度上升而遞減幅度），造成氣候速度更快，包括蘇門達臘、台灣、日本、南非等都屬於這樣條件，造成生物要攀升到更高海拔，才能維持在適合溫度，若生物反應落後，將極不利生存。

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陳一菁說，山區生態系是支援人類生活極為關鍵系統，氣候變遷對山區生物多樣性影響不容忽視；確實掌握當地氣候速度，有賴建設山區氣候監測網，測量溫度、溼度及雨量都很重要。

此外，減緩氣候暖化不可忽視，降低氣候速度有助於生物適應，增加棲地連結度與完整性，生物才能藉由分布改變、適應氣候變化；台灣積極推動國土綠網，串聯低地到山區自然棲地，格外關鍵。（編輯：陳仁華）1130328