清明連假2波鋒面接力 雨勢漸增中部以北偏濕涼

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署今天表示，台南及高雄明天要注意攝氏36度以上高溫，3日台東地區留意焚風；清明連假期間有2波鋒面接力影響，雨勢逐日漸增，中部以北偏濕涼，預估持續影響至8日。

交通部中央氣象署預報員朱美霖告訴中央社記者，明天為偏南至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，山區午後也有局部短暫陣雨；3日轉西南風，中南部清晨可能有短暫雨，午後大台北、宜蘭地區易有局部短暫陣雨，但降雨時間不長。

朱美霖表示，清明連假期間，4日、5日鋒面通過，北部、東半部及中部山區等有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；6日有另1波鋒面接近，降雨強度漸增；7日、8日鋒面影響，中部以北地區有局部陣雨或雷雨、東半部及南部地區有局部短暫陣雨，實際降雨強度及範圍須再觀察。

氣溫方面，朱美霖提到，明天為偏南至東南風，台南、高雄地區可能有局部36度以上高溫；3日風向轉為偏西南風，東南部可能有焚風，台東一帶留意極端高溫。

朱美霖說，預計4日鋒面通過略為降溫，5日北台灣高溫約22至26度，中南部仍有30、31度左右；6日稍回溫，但另1波鋒面接近及影響，預計7日、8日中部以北高溫再降至約22到26度。

朱美霖提醒，明天至4日金門、馬祖及明天清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130401