清明節碰連假第1天10年來首見 國道南下估近歷史最大量

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（中央社記者余曉涵台北1日電）今年清明連假有4天，且是10年來首度連假首日就是清明節。交通部高速公路局今天表示，預估清明連假國道交通量可達123百萬車公里，尤其南向將是平日的1.6倍，接近歷史最大量。

今年清明節連假為4月4日至7日，共4天。高公局長趙興華今天說，今年是10年來首度清明節落在連假首日。

高公局新聞稿指出，預估清明連假的國道交通量為111到123mvk（百萬車公里），其中首日南向可達72mvk，為平日的1.6倍，接近歷史最大量107年的73.1mvk。

高公局指出，檢視歷年清明節連續假期交通狀況，研判清明節連續假期首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主，首日為掃墓、返鄉旅次，第2到4日主要為旅遊旅次。

高公局交通管理組長楊淑娟說，由於清明連假首日就是清明節，研判一早即有大量返鄉掃墓車流，因此當天提前於清晨5時開始至中午12時實施西部國道高乘載管制，及時段性封閉部分匝道、匝道儀控等措施。

至於其他日主要交通管制措施，高公局指出，包含部分匝道及服務區便道時段性封閉、國5北向高乘載管制及匝道儀控等。

另外，為了鼓勵民眾提前利用週休掃墓，高公局表示，這次疏導措施包括清明節連假前2個週休（3月23日、24日、30日及31日），採單一費率再7折收費，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。

清明連假國道交通疏導措施包含，3月23日及30日，清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；4月4日，清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

4月5日清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；4月6日及7日，每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，3月24日及31日，下午3時至晚間8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制；4月4日，清晨5時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；4月5日至7日每日下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道（結束時間將視交通狀況機動調整）。

收費措施採單一費率再7折，每天凌晨0時至清晨5時暫停收費，並開放路肩、匝道儀控及規劃替代道路等。（編輯：管中維）1130301