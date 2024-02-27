台灣高鐵3/15起週末短期增班 3/1開放購票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）台灣高鐵今天表示，因應3月中下旬返鄉掃墓及大型活動等旅運需求，規劃3月15日起實施週末短期增班，期間共增開58班次列車，並從3月1日起開放購票。

不少民眾在清明節前會提前返鄉掃墓，加上3月中旬後又有多場大型活動，為了滿足旅運需求，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，3月15日至3月31日連續3週實施週末短期增班，期間共增開58班次列車（南下35班、北上23班），並自3月1日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵表示，旅客可利用手機「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或是各車站售票窗口及自動售票機預購所需車票，並提早於搭車前完成取票。

台灣高鐵指出，這次實施3月週末短期增班，針對期間週末南下、北上不同旅運需求，增加開行班次。更於3月23日、3月30日，在增開班次中特別規劃16班列車，均停靠彰化、雲林等站，以加強服務往返雲嘉南地區掃墓旅客需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高鐵表示，台灣高鐵企業網站（購票資訊）及「台灣高鐵」App新增「輪椅座訂位」選項，可快速連結「數位客服」，提供行動不便有輪椅座位需求的旅客更友善及便捷的票務服務。

另外，樂團五月天3月下旬將於高雄巡演。台灣高鐵將在3月24日及3月31日，規劃晚間10時35分自左營站發車的1296車次跨日列車，以加強服務參加大型活動旅客，該車次列車抵達部分車站時間，將超過日常末班車到站時間，搭乘該車次旅客可預先安排到站後交通接駁，確保行程順暢。（編輯：張雅淨）1130227