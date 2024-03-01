清明連假台鐵加開155班 6日開放訂票

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（中央社記者余曉涵台北1日電）國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿表示，因應清明連假疏運，4月3日到8日全線加開各級列車共155班，6日凌晨0時起開放訂票；東部實名制列車7日起開放符合資格者訂票。

台鐵說，加開列車包含東部地區實名制列車6班、彰化到花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵到台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵到潮州EMU3000型新自強號直達車10班、湖口到台東EMU900型區間快車8班。

另外，為加強疏運旅客，4月3日到8日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，清明連假車票6日凌晨0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。東線實名制列車班次7日凌晨0時起開放民國111年8月1日前（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵表示，疏運期間全線運能較平日增加6.8％，每日平均提供33萬9359個座位數，相較於112年清明連假每日平均增加3.33％座位數。（編輯：李明宗）1130301