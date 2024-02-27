高鐵延伸屏東拚2029通車 王國材：預留南延潮州空間

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（中央社記者王揚宇台北27日電）屏東選出的民進黨立委徐富癸今天質詢，關心屏東各項重大交通建設進度，包括高鐵延伸至屏東在2029年通車的目標能否完成。交通部長王國材說，已到環評尾端，現在目標也是朝這方面來進行。至於是否南延到潮州，王國材說，有在六塊厝預留南延的空間。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。

徐富癸質詢時提到，不管從前屏東縣長潘孟安，還是現任屏東縣長周春米，大家長期針對屏東的交通建設，都請行政院及交通部大力幫忙，尤其屏東人不該「站尾包衰」，因此希望行政院把屏東的交通建設列為重點建設項目，包括各界關心高鐵延伸到屏東的進度為何。

王國材說，目前在做環評跟綜合規劃，現在大概整個路線確定，到屏東六塊厝，也在做成一個特定區，都按照行程，而目前可行性定案，不進入高雄市區。至於原本的左營案是否有變化，王國材說，屏東不會變，都會到六塊厝，這不會變。

徐富癸擔心，雖然交通部在2019年對外宣布，要在2029年通車，但現在都還沒動工。

王國材說，現在目標也是朝這方面來進行，已經到環評尾端、已經做一陣子。

至於是否南延到潮州，王國材說，有在六塊厝預留南延的空間。陳建仁提到，先做六塊厝，至於屏東到潮州要怎麼走，有很多討論，如果縣府有想法、立委有建議，大家想好再看怎麼進行，地方意見如果一致當然會更快。

此外，徐富癸也關心屏南快速公路何時完工。陳建仁指出，可行性評估已經送到行政院，會請國發會做審議工作，若可行性評估核定後，會繼續接著辦綜合規劃、環評及施工作業，順利的話可以在民國126年完工通車。

徐富癸認為此期程太久，希望行政部門盡力縮短相關期程；陳建仁說，中央地方一起合作，看能否縮減期程，希望越早（完工）越好。

交通部於2019年9月27日，拍板高鐵延屏東路線採「左營案」，也就是從目前終點站左營站先往北，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約17.5公里。行政院於2020年12月10日，同意辦理綜合規劃，鐵道局2021年下半年辦理綜合規劃及環境影響可行性評估，仍在進行中。（編輯：蘇龍麒）1130227