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高鐵延伸屏東改路線遭質疑 交通部：最佳路線

2023/1/5 20:52（1/5 21:16 更新）
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（中央社記者余曉涵台北5日電）行政院日前核定高鐵延伸到屏東並修改路線，不過台灣鐵道暨國土規劃學會持反對意見。交通部今天回應，經綜合考量後此為最佳路線，現已進入綜合規劃與環評階段。

高雄市長陳其邁3日晚間在臉書發文表示，行政院長蘇貞昌已核定「高鐵延伸到屏東」並修改路線，新的路線不會經過高雄仁大石化廠區；且將與高屏東西向第2條快速公路平行共構，可望加速工程進度。

不過，台灣鐵道暨國土規劃學會持反對意見，學會表示，主要是在於高鐵延伸屏東的政策，根本是迴避了當時高雄鐵路地下化沒有同時興建或預留高鐵路廊的錯誤，用最沒有前瞻的視野，忽視鐵道專業規劃去兌現地方的政治支票。

學會表示，以目前高鐵往屏東的規劃，基本上只是路廊從穿越台塑仁武廠區，改為與高屏第二快速道路共構，但本質上，仍然採取從高鐵左營站Switch Back（折返式到發）的模式來連結，這樣光是興建期間，為了軌道工程的連結就必須配合，而發生減班、提早收班，或延遲首班車的問題。

學會指出，營運之後，高鐵左營站北端產生的「雙橫渡現象」（往屏東的到發以及左營基地調度進出），將會使得屏東前來的班次不可能提升，高鐵往中北部發車彈性也會降低，成了路線容量的大殺手。

對此，交通部今天晚間發布新聞稿表示，2007年間，交通部為減少拆遷，評估高、台鐵共軌方案進入高雄車站技術可行性，並報院同意修正高雄計畫擴大台鐵隧道斷面，以預留台鐵、高鐵共軌所需界面。

交通部指出，2010年10月高鐵局向時任交通部長毛治國提報高鐵延伸至屏東及與台鐵共軌可行性，毛治國裁示高鐵延伸線採共軌方案不予考慮，因此未留任何路廊提供高鐵進入高雄車站。

交通部表示，高雄鐵路地下化已於2018年10月14日通車，台、高鐵共軌已不可能，若再挖高鐵隧道或高架，初估若經高雄車站，高雄車站附近需拆遷約65棟房子，鳳山車站至高屏溪則需拆遷約200棟房子。

交通部說，整體評估必須拆遷約265棟房子，幾乎是不可能任務，施工期間對市中心區10年交通衝擊甚鉅。

交通部強調，高鐵延伸屏東經多年評估，已綜合考量工程難度、施工期程與對人民生活之衝擊，並避開石化工業區，經綜合考量後，以避開市區，自左營站經仁武、鳥松、大樹至屏東最佳，現已進入綜合規劃與環評階段。（編輯：屈享平）1120105

#交通部長
#屏東
#毛治國
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