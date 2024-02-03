更多編輯台推薦新聞：
新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活
地方

新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
高鐵延伸屏東
新聞專題
高鐵延伸屏東2/22
首頁 / 生活

高鐵延屏東挑戰大 增道岔、號誌故障全停擺風險【獨家】

2024/2/3 17:37（2/3 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高鐵延伸屏東採「左營案」，也就是從目前終點站左營站先往北，再往東延伸到屏東六塊厝。（中央社製圖）
高鐵延伸屏東採「左營案」，也就是從目前終點站左營站先往北，再往東延伸到屏東六塊厝。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）鐵道局正進行高鐵延屏東綜合規劃，發現會有技術及營運面很大的挑戰，主要是路線經過左營基地，面臨穿衣改衣難題，因軌道交錯點變多，增加道岔、號誌故障全面停擺的風險。

交通部於2019年9月27日，拍板高鐵延屏東路線採「左營案」，也就是從目前終點站左營站先往北，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約17.5公里。行政院於2020年12月10日，同意辦理綜合規劃，鐵道局2021年下半年辦理綜合規劃及環境影響可行性評估，仍在進行中。

鐵道局去年發現，高鐵往屏東的路線因必須經過左營維修基地，會涉及因增設道岔、號誌，改變原有基地設計的問題，請台灣高鐵公司向日本原廠詢問。

據了解，日本原廠回覆並非可行與否，而是告知施工及營運時可能面臨的風險。鐵道局正委託顧問公司評估解決。

交通部次長胡湘麟今天告訴中央社記者，高鐵延屏東路線經過左營基地時，確實有軌道、道岔配置問題，可能影響車輛營運調度時間，目前已請顧問公司協助，在關鍵問題上是否有辦法克服。

根據顧問公司的評估，高鐵延屏東的工程一定可行，主要是施工中要確保營運不能中斷，面臨穿衣改衣的難題，要特別小心。

另外，目前左營站是終點站，所有北向列車都從左營基地備妥後開進左營站，高鐵延屏東的路線要經過左營基地，基地內的軌道交錯點變多，勢必要增設道岔、號誌，管制列車運行安全，相對增加風險，一旦來往屏東軌道的道岔出問題，左營站出發的列車將全面停擺。

台灣高鐵公司對高鐵延伸案（屏東或宜蘭）都相當低調，主要是與政府簽訂的合約，營運路線只有左營與南港間。

根據台灣高鐵公司先前表達過的立場，「南延/東延/環島高鐵」屬國家重大交通政策，由交通部負責規劃研議，高鐵公司未參與規劃，若交通部需高鐵公司提供興建及營運經驗時，公司將分享實務經驗，供政府規劃參考。目前延伸案尚未定案，未來如有具體方案將做相關評估。（編輯：李亨山）1130203

#屏東縣
#鐵道局
#交通部
#胡湘麟
#高鐵
延伸閱讀
高鐵延伸屏東改路線遭質疑 交通部：最佳路線高鐵延伸屏東 完整南北區域連結高鐵延伸屏東共用路廊方案中央同意 屏縣促加速辦理高鐵南延屏東拍板左營案 拚2029年通車營運
高鐵延伸屏東
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高鐵延伸屏東改路線遭質疑 交通部：最佳路線
172.30.142.201