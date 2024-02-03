高鐵延屏東挑戰大 增道岔、號誌故障全停擺風險【獨家】

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）鐵道局正進行高鐵延屏東綜合規劃，發現會有技術及營運面很大的挑戰，主要是路線經過左營基地，面臨穿衣改衣難題，因軌道交錯點變多，增加道岔、號誌故障全面停擺的風險。

交通部於2019年9月27日，拍板高鐵延屏東路線採「左營案」，也就是從目前終點站左營站先往北，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約17.5公里。行政院於2020年12月10日，同意辦理綜合規劃，鐵道局2021年下半年辦理綜合規劃及環境影響可行性評估，仍在進行中。

鐵道局去年發現，高鐵往屏東的路線因必須經過左營維修基地，會涉及因增設道岔、號誌，改變原有基地設計的問題，請台灣高鐵公司向日本原廠詢問。

據了解，日本原廠回覆並非可行與否，而是告知施工及營運時可能面臨的風險。鐵道局正委託顧問公司評估解決。

交通部次長胡湘麟今天告訴中央社記者，高鐵延屏東路線經過左營基地時，確實有軌道、道岔配置問題，可能影響車輛營運調度時間，目前已請顧問公司協助，在關鍵問題上是否有辦法克服。

根據顧問公司的評估，高鐵延屏東的工程一定可行，主要是施工中要確保營運不能中斷，面臨穿衣改衣的難題，要特別小心。

另外，目前左營站是終點站，所有北向列車都從左營基地備妥後開進左營站，高鐵延屏東的路線要經過左營基地，基地內的軌道交錯點變多，勢必要增設道岔、號誌，管制列車運行安全，相對增加風險，一旦來往屏東軌道的道岔出問題，左營站出發的列車將全面停擺。

台灣高鐵公司對高鐵延伸案（屏東或宜蘭）都相當低調，主要是與政府簽訂的合約，營運路線只有左營與南港間。

根據台灣高鐵公司先前表達過的立場，「南延/東延/環島高鐵」屬國家重大交通政策，由交通部負責規劃研議，高鐵公司未參與規劃，若交通部需高鐵公司提供興建及營運經驗時，公司將分享實務經驗，供政府規劃參考。目前延伸案尚未定案，未來如有具體方案將做相關評估。（編輯：李亨山）1130203