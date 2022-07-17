高鐵延伸屏東說明會 地方要求鐵道絕對安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高鐵延伸屏東計畫環境影響評估公開說明會屏東場17日舉行，到場民代無不引頸期待，但也憂心土地徵收變相炒地皮及鐵道絕對安全的重要性。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）高鐵延伸屏東計畫環境影響評估公開說明會今天舉行屏東場，到場民代期待但也憂心土地徵收變相炒地皮及鐵道絕對安全的重要性。鐵道局表示，地方的意見會審慎評估。

屏東場的環境影響評估說明會，今天在屏東市公所大禮堂舉行，由鐵道局總工程司呂新喜主持，聽取地方意見，屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞、縣議員洪明江、李世斌、市民代表傅建雄、前進里長王泰益、凌雲里長王基地皆出席。

洪明江在會中表示，高鐵在屏東縣只有短短2.6公里，班次少，對於屏東的發展不大，應延伸到潮州；王基地憂心有人刻意炒地皮，土地徵收方式要說明清楚；傅建雄則提醒，鐵道途經台塑仁武廠是生產易燃易爆、強酸強鹼原料，列車與鐵道安全才是最重要，政府應該審慎評估。

呂新喜回應，土地的徵收以公有地為主，盡量減少民眾損失，工程安全性一定會審慎評估處理，民眾意見會帶回參考評議。

屏東縣政府晚間發布新聞稿指出，讓高鐵早日進入屏東立場始終不變，會中民眾反映土地問題，因高鐵六塊厝車站周邊大部分為台糖及公有土地，目前先針對高鐵路廊及站點環境影響評估，土地使用是後續議題，還未納入現階段討論範圍，用地取得會另有程序，縣府及鐵道局也會要求廠商審慎規劃。

另外，高鐵往南延伸至潮州部分，縣府指出，行政院長蘇貞昌曾公開在立法院備詢時表達希望高鐵能規劃延伸到潮州，交通部長王國材也表示不要延遲目前高鐵延伸屏東六塊厝綜合規劃進度，延伸潮州會另案啟動可行性研究，縣府也在高鐵延伸屏東綜合規劃審查會中提出，促請鐵道局加速啟案辦理延伸潮州可行性研究，回應在地鄉親需求。（編輯：謝雅竹）1110717