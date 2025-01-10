加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲訴法覆議案遭否決 綠：暫時處分及釋憲會即刻提出
首頁 / 生活

鐵路邊坡災害頻傳 交通部要求路權外納管理

2025/1/10 16:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北10日電）台鐵在109年、高鐵在110年，都曾發生非屬路權內邊坡坍塌事件，影響營運。交通部去年底訂新規範，包括台鐵、高鐵及林鐵，都應將路權外也納入邊坡養護範圍。

交通部鐵道局今天舉行行記者會，副局長呂新喜說，鐵路邊坡的特性在於大部分邊坡不易接近，以往邊坡管理僅關注路權範圍內，近年全球氣候變遷導致瞬間降雨量異常，極端氣候條件促發，導致鐵路邊坡災害發生頻率增加。

呂新喜舉例，109年台鐵猴硐邊坡及110年高鐵苗栗通霄段，都發生邊坡滑動坍塌事件，鐵路不像公路可繞道，一旦中斷，影響大，且鐵路依號誌行駛，速度快，遇到邊坡坍塌很危險，顯示路權外的水因素和土地利用變化，也是影響邊坡穩定的重要因素。

呂新喜說，交通部於113年12月18日，訂頒「鐵路邊坡維護與管理規範」，引入「維護管理關注範圍」，將路權外影響邊坡穩定的因素納入管理，透過觀測方式追蹤，確保邊坡安全。至於納入的範圍大小，由各鐵路機構依不同邊坡檢視後定，涉及其他單位的路權，就要去溝通。

此外，邊坡崩塌、落石等異物入侵軌道也是影響行車安全的因素。鑑於列車於軌道上依循號誌指示高速行駛，當目視異物入侵軌道時，列車可能無法及時煞停，所以交通部新的規範，也將「異物入侵」及「告警」納入管理，鐵路機構得視需要設置防範異物入侵偵測告警系統，當有異物入侵時，系統能即時偵測並發布警報，透過號誌或系統訊號方式告知列車煞停，確保行車安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

呂新喜表示，新規範適用路線上有邊坡的台鐵、高鐵及林鐵，這3個鐵路機構應將新規範放入相關養護管理手冊，鐵道局會透過每年定期與不定期檢查，了解落實情形。

因台鐵有環島路線，比高鐵與林鐵在路線養護與管理上更花人力與時間，鐵道局建議，不能只靠人力，要靠相關設備監測。（編輯：管中維）1140110

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：