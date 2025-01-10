鐵路邊坡災害頻傳 交通部要求路權外納管理

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台鐵在109年、高鐵在110年，都曾發生非屬路權內邊坡坍塌事件，影響營運。交通部去年底訂新規範，包括台鐵、高鐵及林鐵，都應將路權外也納入邊坡養護範圍。

交通部鐵道局今天舉行行記者會，副局長呂新喜說，鐵路邊坡的特性在於大部分邊坡不易接近，以往邊坡管理僅關注路權範圍內，近年全球氣候變遷導致瞬間降雨量異常，極端氣候條件促發，導致鐵路邊坡災害發生頻率增加。

呂新喜舉例，109年台鐵猴硐邊坡及110年高鐵苗栗通霄段，都發生邊坡滑動坍塌事件，鐵路不像公路可繞道，一旦中斷，影響大，且鐵路依號誌行駛，速度快，遇到邊坡坍塌很危險，顯示路權外的水因素和土地利用變化，也是影響邊坡穩定的重要因素。

呂新喜說，交通部於113年12月18日，訂頒「鐵路邊坡維護與管理規範」，引入「維護管理關注範圍」，將路權外影響邊坡穩定的因素納入管理，透過觀測方式追蹤，確保邊坡安全。至於納入的範圍大小，由各鐵路機構依不同邊坡檢視後定，涉及其他單位的路權，就要去溝通。

此外，邊坡崩塌、落石等異物入侵軌道也是影響行車安全的因素。鑑於列車於軌道上依循號誌指示高速行駛，當目視異物入侵軌道時，列車可能無法及時煞停，所以交通部新的規範，也將「異物入侵」及「告警」納入管理，鐵路機構得視需要設置防範異物入侵偵測告警系統，當有異物入侵時，系統能即時偵測並發布警報，透過號誌或系統訊號方式告知列車煞停，確保行車安全。

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呂新喜表示，新規範適用路線上有邊坡的台鐵、高鐵及林鐵，這3個鐵路機構應將新規範放入相關養護管理手冊，鐵道局會透過每年定期與不定期檢查，了解落實情形。

因台鐵有環島路線，比高鐵與林鐵在路線養護與管理上更花人力與時間，鐵道局建議，不能只靠人力，要靠相關設備監測。（編輯：管中維）1140110