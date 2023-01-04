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高鐵南延屏東路線核定 陳其邁：不經石化區

2023/1/4 10:19
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市長陳其邁在臉書發文表示，行政院長蘇貞昌已核定「高鐵延伸到屏東」並修改路線，不會經過高雄仁大石化廠區；且將與高屏東西向第2條快速公路平行共構，可望加速工程。

陳其邁昨天晚上在臉書宣布，蘇貞昌已核定「高鐵延伸到屏東」，且有2大特點，就是修改路線，不會經過不會經過高雄仁大石化廠區，並將與高雄至屏東間的東西向第2條快速公路平行共構，可望加速工程進度。

陳其邁說，這條路線更安全、施工更快速，並將串連起台南、高雄與屏東的產業聚落，發揮團體戰效果，成為台灣最重要的科技走廊，為當地帶來更好的產業發展和就業、生活。

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據了解，蘇貞昌是昨天核定公文，陳其邁得知後，搶先在臉書宣布這項好消息。對於高鐵南延屏東案，仁武區民眾原本對路線經過石化產業區有疑慮，認為廠區存放不少危險物質，恐影響安全，希望路線能遠離高風險場域。

有媒體報導，交通部長王國材日前曾表示，路線已有做修改，不會經過石化廠區，規劃與高屏二快共構到屏東，較偏南邊，並已跟屏東縣政府討論。（編輯：郭諭儒）1120104

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