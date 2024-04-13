百艘帆船屏東啟航 在地立委關切大鵬灣觀光發展

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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東大鵬灣帆船生活節4月活動開跑，今天的帆船賽事集結上百位遊艇玩家與帆船好手。活動邀請立委徐富癸、蘇清泉參與賽事啟動儀式，2人也對大鵬灣觀光發展表達關切。

民進黨立委徐富癸表示，2019年台灣燈會後大鵬灣因基礎設施不足遭委外廠商終止契約，經重新規劃分3大場域委外經營，包括遊艇港區、全台唯一18洞海景高爾夫球場，以及水陸雙棲國際級渡假村，盼中央持續支持讓整合開發如期進行。國民黨立委蘇清泉笑說，在這議題上跟徐富癸不衝突，大家都是在地人，會卯足全力持大鵬灣觀光發展。

帆船生活節主辦單位、大鵬灣國家風景區管理處長許主龍表示，大鵬灣擁有優質地理環境，除了適合體驗帆船、獨木舟、SUP等水上活動外，單車淨零減碳綠色旅遊也是新玩法；活動結合屏東觀光圈農、漁特產品和優質旅宿，為遊客帶來全方位體驗。

許主龍說，今年活動長達30天，民眾只要在3、4月入住指定合作旅宿，即可預約重型帆船體驗，希望讓旅客在屏東停留更久；現場有6大打卡燈飾裝置、6組大型氣墊遊具、屏東觀光圈市集、音樂展演等；活動期間也推出4大限定遊程，邀請民眾從日出玩到日落，從海上遊艇玩到陸上廣場。

交通部觀光署表示，大鵬灣擁有全台唯一囊狀潟湖及離台灣本島最近的珊瑚礁島嶼，環境條件優勢造就水上活動盛行，盼大鵬灣成為南台灣海洋休閒遊艇及帆船基地，會與屏東縣政府共同整合屏東觀光圈產業資源，擴展大鵬灣觀光效益，並將台灣在地觀光品牌帶入國際。（編輯：孫承武）1130413

2024大鵬灣帆船生活節13日在濱灣碼頭舉辦全國帆船錦標賽，各路帆船好手同場競技，百帆齊發、場面壯觀。（大鵬灣國家風景區管理處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年4月13日