藍提交通建設特別條例白有意見 立院10日表決添變數

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（中央社記者王承中台北9日電）立法院朝野黨團今天針對國民黨立委傅崐萁所提的環島高鐵、花東快及國六東延特別條例進行協商，民進黨團指違憲，國民黨團稱完全合法，民眾黨團則主張不贊成用特別預算方式處理，3方無法達成共識，明天立法院會是否會上演表決大戰，充滿變數。

立法院長韓國瑜今天下午召集立法院朝野黨團，協商由國民黨立委傅崐萁所提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，並邀請交通部長王國材、國發會副主委高仙桂等人列席。

朝野黨團自下午3時35分許，開始進行討論，至晚間6時20分許散會，朝野黨團歷經近3小時討論，都無法達成共識，甚至未就法案進行逐條討論，韓國瑜在晚間6時20分許宣布散會。

由於「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，已被列入10日院會的討論事項，其中「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」也已過1個月的協商冷凍期，立法院會明天是否會上演表決大戰，有待觀察。

國民黨團總召傅崐萁在會中表示，環島高鐵、國六延伸及花東快都是經過長年討論，其中王國材還曾提「環島高鐵不是夢」，這3案正是因為過去有在立法院會及委員會討論過，國民黨團才會提出來；其中，花東快也獲得總統當選人賴清德的支持，他只是把政治人物對人民的承諾付諸文字。

傅崐萁指出，這3案都在委員會經過完整的詢答，但之後召委要擇期進行處理時，很遺憾民進黨都選擇缺席，並惡意曲解。大法官解釋很清楚，立委不可以增加預算，但立委本來就可以提出法律案，且過去立院都有很多的案例，完全合法，沒有違憲問題。

民進黨團總召柯建銘表示，依憲政體系，行政權是行政權，立法權是立法權，其中花東快特別條例草案的內容充滿違憲，國民黨團提特別條例，若過了就是編列特別預算；且東部地質糟糕，當然要經過可行性評估與環評，現在什麼都沒有做，國民黨團就提案要限期完成，然後財源就隨便提一個國際主權基金。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，不是反對花東的建設，但高鐵沒有到屏東，永遠無法到花東，要用個案來推動。當初行政院指示交通部對高鐵進行可行性評估，就進行了4年，立法院可以監督行政部門，但不要外行領導內行。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團支持交通建設，但不贊成用特別預算的方式處理，要遵守財政紀律，也要進行可行性的評估，這是民眾黨團的原則，針對議案的處理，民眾黨團會提出修正動議。

黃國昌指出，對於以特別條例方式進行相關的建設及處理，遍查立院以前通過的特別條例，行政部門在特別條例中提出的預算額，因為立法院不同的版本，使得最後的金額增加，例子所在多有，行政與立法的界線在何處，過去都有案例可以參酌。

黃國昌說，不要過去都沒有提出違憲，等到今天才突然跑出違憲之論，每個人有自己的想法，最後就按照議事規則處理。

王國材表示，現在整個交通建設都是用行政院中、長期個案計畫，可行性研究、綜合規劃、環評、設計及施工，很多交通建設都是按照這個程序；此程序不是要故意刁難，而是讓案子可以更可行的程序，建議不適合用特別條例進行個案的交通建設，要回到可行性評估的程序。

王國材指出，國六東延花蓮因為會穿越中央山脈，現正進行路廊選擇跟地質探勘，預計2026年會完成。高鐵的南北兩端都有留延長空間，高鐵延伸宜蘭、屏東現正在綜合規劃、環評，確定後就可啟動下一階段；高鐵從屏東到潮州、台東，宜蘭到花蓮，最後就是花蓮到台東，就是一段一段照程序做。

王國材表示，花東快的部分，今年8月會完成可行性評估報告，如果可行，就會開始走接下來的程序。對於這些案子，交通部可以同意加速辦理，但不適合用特別條例，否則客觀評估的程序會不見。

此外，柯建銘在散會後受訪說，每個人都要向憲法低頭，要有基本憲法與公法常識，若立個法是違憲、幾乎剝奪行政權，這個方法當然不可行，且立個特別條例就要叫政府做事；傅崐萁提3個案子要新台幣2兆，未來若每個縣市都提特別條例，那行政權就完全被剝奪。（編輯：林興盟）1130509