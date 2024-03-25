王國材：花東快預計8月完成可行性評估 特別條例因憲政分際窒礙難行

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（中央社記者王承中台北25日電）立法院交通委員會今天審查「花東快速公路建設特別條例」草案，交通部長王國材表示，交通部持續建設花東地區，花東快可行性評估也在進行，希望8月報告完成再依續綜合規劃與環評；但他仍強調，基於憲政分際，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。

立法院交通委員會今天審查由國民黨團總召傅崐萁所提的「花東快速公路建設特別條例」草案。根據交通部送達立法院的書面報告指出，基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅為增加預算支出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。

王國材在列席委員會前受訪表示，民進黨執政後，在花東投入相當多的建設，對於花東偏鄉的正義，是一直努力目標，目前投入建設的經費加起來大概有新台幣3000億元。

王國材指出，過去所有的個案計畫，都是經過可行性評估、綜合規劃、環評及最後核定，再以分年計畫提到立法院，逐年完成。交通部也在2020年重啟花東快速道路的可行性評估，報告預計8月出爐，過去全國個案計畫都是走這樣的程序。

王國材表示，如果現在要用特別條例直接確定建設的經費規模，這個程序跟過去不一樣，如果每個個案計畫都要走特別條例，現在交通部就會有100多個特別條例。

王國材指出，交通部對於花東的建設會持續進行，現在花東快可行性評估也在進行中，希望8月報告出爐後，再依後續來綜合規劃跟環評，用特別條例跟現在方式不同。（編輯：郭無患）1130325