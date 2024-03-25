更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

王國材：花東快預計8月完成可行性評估 特別條例因憲政分際窒礙難行

2024/3/25 10:14（3/25 10:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北25日電）立法院交通委員會今天審查「花東快速公路建設特別條例」草案，交通部長王國材表示，交通部持續建設花東地區，花東快可行性評估也在進行，希望8月報告完成再依續綜合規劃與環評；但他仍強調，基於憲政分際，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。

立法院交通委員會今天審查由國民黨團總召傅崐萁所提的「花東快速公路建設特別條例」草案。根據交通部送達立法院的書面報告指出，基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅為增加預算支出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。

王國材在列席委員會前受訪表示，民進黨執政後，在花東投入相當多的建設，對於花東偏鄉的正義，是一直努力目標，目前投入建設的經費加起來大概有新台幣3000億元。

王國材指出，過去所有的個案計畫，都是經過可行性評估、綜合規劃、環評及最後核定，再以分年計畫提到立法院，逐年完成。交通部也在2020年重啟花東快速道路的可行性評估，報告預計8月出爐，過去全國個案計畫都是走這樣的程序。

王國材表示，如果現在要用特別條例直接確定建設的經費規模，這個程序跟過去不一樣，如果每個個案計畫都要走特別條例，現在交通部就會有100多個特別條例。

王國材指出，交通部對於花東的建設會持續進行，現在花東快可行性評估也在進行中，希望8月報告出爐後，再依後續來綜合規劃跟環評，用特別條例跟現在方式不同。（編輯：郭無患）1130325

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.228