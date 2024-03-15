傅崐萁韓國瑜江啟臣共提環島高鐵草案 立院付委審查

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（中央社記者王揚宇台北15日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁擬具環島高速鐵路建設特別條例草案與國道6號東延花蓮建設特別條例草案，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣為共同提案人，引發討論。立法院會今天上午處理報告事項，在場立委未提出異議，這2案因此順利付委審查。

傅崐萁提出這2項草案，由於韓國瑜、江啟臣為共同提案人，遭質疑違反議事中立。民進黨立法院黨團召柯建銘13日質疑這違反議事中立。傅崐萁則說，正、副院長為國家重大民生法案登高一呼有前例，交通平權生命無價，盼朝野共同支持。

立法院會今天開會，藍營為防止綠營卡案，發出甲級動員令因應，柯建銘則於議場前受訪指出，過去幾天多次說明，請傅崐萁不要陷韓國瑜於不義，因為2016年12月國會改革方案，唯一通過的案子就是立法院組織法，規定立法院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。

柯建銘質疑，傅崐萁強押韓國瑜、江啟臣領銜提案，於法不合也陷韓國瑜於不義，因為立法院長既然是議事中立，當其領銜提案時，要不要做提案說明、是否主持朝野協商等，這違反普遍性的利益迴避原則，呼籲傅崐萁懸崖勒馬，也呼籲韓國瑜撤簽。

柯建銘指出，國民黨在選舉的時候，對民進黨提的特別預算，都罵這是債留子孫、違反財政紀律，反觀傅崐萁所提這些案子，例如國道6號延伸到花蓮就要新台幣8000億元。

柯建銘提到，國家建設要均衡發展，在環島高鐵部分，交通部規劃一段一段接力完成，而這些法案持平而論，在立法院即便強制表決過關，也沒辦法執行。

立法院會今天上午處理報告事項議程，針對傅崐萁提案，在場立委並未提出異議，因此將傅崐萁、韓國瑜、江啟臣等人所提環島高速鐵路建設特別條例草案交經濟、交通2委員會審查，國道6號東延花蓮建設特別條例草案則交付交通委員會審查。

環島高速鐵路建設特別條例草案規定，條例所稱環島高速鐵路，指台灣高速鐵路由宜蘭站延伸至花蓮縣、台東縣並銜接至屏東縣六塊厝站。為期花東地區交通建設永續發展，並兼顧建設發展與環境維護，依環島高速鐵路建設特別條例編列的環島高速鐵路建設發展基金，於計畫執行完畢後的賸餘款，應繼續供花東地區改善交通建設之用。

此外，民進黨立委黃捷提出台灣地區與大陸地區人民關係條例第17條及第17條之2條文修正草案，增訂中配入籍須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣，也須和外配一樣經過考試等規定。立法院會今天處理報告事項，在場立委並未提出異議，因此將此案交付內政委員會審查。

另外，民進黨立委范雲質疑立法院對立委性騷擾事件無法可管，因此提出立法委員行為法第7條條文修正草案，增訂立委不得有性騷擾或性別歧視的言詞或行為，違者得送立法院紀律委員會調查等條文。在場立委也未提出異議，此案交司法及法制委員會審查。（編輯：蘇龍麒）1130315