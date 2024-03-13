共同提案引發討論 韓國瑜：心中有一把中立的尺

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（中央社台北13日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日提出2項修正草案，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣為共同提案人，遭質疑違反議事中立。韓國瑜今天說，他關心台灣長期未來發展的民生政策，才親自參與此案，他心中有中立的一把尺，更有為台灣做事的信念。

傅崐萁近日擬具「環島高速鐵路建設特別條例草案」與「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，韓國瑜、江啟臣為共同提案人。民進黨立法院黨團召柯建銘質疑嚴重違反議事中立，甚至違法。

韓國瑜晚間透過臉書發文表示，他關心台灣長期未來發展的民生政策，所以才親自參與此案。提案連署是法定程序，連署成案，沒有進到任何的實質討論、計畫或協商，交付委員會審查後，仍有賴委員與行政單位的專業意見。

韓國瑜說，重大公共建設，攸關人民生活的大小事，只有綜合評估該不該做、專業計畫可不可行，沒有政治立場的問題。他傾聽民意、勇於表達主張想法，但他更務求中立客觀、尊重專業，持平主持議事、維繫國會和諧。（編輯：楊蘭軒）1130313