更多編輯台推薦新聞：
周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

共同提案引發討論 韓國瑜：心中有一把中立的尺

2024/3/13 22:52（3/13 23:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日提出2項修正草案，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣為共同提案人，遭質疑違反議事中立。韓國瑜今天說，他關心台灣長期未來發展的民生政策，才親自參與此案，他心中有中立的一把尺，更有為台灣做事的信念。

傅崐萁近日擬具「環島高速鐵路建設特別條例草案」與「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，韓國瑜、江啟臣為共同提案人。民進黨立法院黨團召柯建銘質疑嚴重違反議事中立，甚至違法。

韓國瑜晚間透過臉書發文表示，他關心台灣長期未來發展的民生政策，所以才親自參與此案。提案連署是法定程序，連署成案，沒有進到任何的實質討論、計畫或協商，交付委員會審查後，仍有賴委員與行政單位的專業意見。

韓國瑜說，重大公共建設，攸關人民生活的大小事，只有綜合評估該不該做、專業計畫可不可行，沒有政治立場的問題。他傾聽民意、勇於表達主張想法，但他更務求中立客觀、尊重專業，持平主持議事、維繫國會和諧。（編輯：楊蘭軒）1130313

#江啟臣
#傅崐萁
#韓國瑜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63