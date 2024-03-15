民進黨團還原事發經過 籲韓國瑜尊重立委質詢權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北15日電）民進黨立委今天質疑遭立法院長韓國瑜沒收質詢權。民進黨立院黨團晚間發布聲明還原事發經過，針對7位立委質詢權遭沒收，希望韓國瑜尊重立委質詢權，盡速召開朝野協商，謀求解決與補救之道，避免立委質詢權遭到剝奪。

多位民進黨立委今天抗議韓國瑜沒收立委質詢權，國民黨立院黨團發布聲明指出，民進黨立委批評依議事規則主持的韓國瑜，沒有道理，只顯示未到場準備、為罵而罵。

民進黨團晚間發布聲明，還原事發經過，並表示嚴正抗議，希望韓國瑜尊重立委質詢權，盡速召開朝野協商，謀求解決與補救之道，以維護立委職權，避免質詢權遭到剝奪。

聲明指出，院方上午11時40分即收到民進黨立委陳亭妃改書面質詢，理應第一時間更新議場螢幕資訊，並通知後續排定質詢的立委，以利各立委預先因應、到場質詢。

聲明提到，未料院方遲至下午2時10分，才更新議場螢幕顯示陳亭妃為書面質詢，顯然也未及早提醒第1位質詢的國民黨立委羅明才，質詢時間應為下午2時30分，導致羅明才未及時趕到，嚴重影響羅明才的質詢權益。

聲明表示，下午原定質詢的民進黨立委洪申翰等人，皆依據院方通知時間，在立法院區等候並準備質詢；然而，在發生羅明才無法趕回議場的突發狀況後，韓國瑜最妥適的處理應於現場宣布休息，讓後續質詢立委可依原定通知時間質詢。

聲明指出，事實上立法院秘書長周萬來也在旁提醒韓國瑜可先休息為宜，避免影響立委質詢權，但韓國瑜卻未採納建議，在短短幾分鐘內，逕自將排序於後的立委洪申翰、邱志偉、郭國文、賴惠員、涂權吉、陳冠廷、林楚茵唱名跳過，沒收7位立委的質詢權。

民進黨團指出，立委依據憲法行使質詢權、監督行政院，面對一會期僅有1次在院會質詢行政院長的總質詢，每位立委都慎重準備，竟然就此被沒收；韓國瑜疏於督導院務，又不熟稔議事運作，選擇前所未有的「沒收」方式，公然傷害立委質詢權，使立委喪失寶貴的監督機會，難道這就是國民黨宣稱的國會改革嗎。

聲明最後提到，維護立委質詢權，善盡國會監督職責，本應為不分黨派立委共同之責，請國民黨團不要惡意扭曲事實，胡亂指控；民進黨團要求韓國瑜應盡速召集朝野黨團協商謀求解決與補救之道，以維護憲法賦予立法院的職權與國會尊嚴。

此外，曾任立法院副院長的民進黨立委蔡其昌今天也表示，院會主席比較好的作法是直接喊休息，請議事人員即刻通知後面所有要質詢的立委，保障其他立委質詢權。（編輯：林克倫）1130315