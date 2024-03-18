總質詢風波朝野溝通沒結論 擇期朝野協商

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北18日電）立法院會15日發生總質詢風波，立法院長韓國瑜今天找朝野黨團總召討論，未獲具體結論。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，現在還有不同意見，事緩則圓，下次要談會發正式通知，是很正式的朝野協商。

立法院長韓國瑜5日下午2時30分起主持立法院會時，前兩位質詢的立委均改為書面質詢，卻發生首位口頭質詢的國民黨立委羅明才，韓國瑜唱名三次，都不在場，韓國瑜依序唱名排定在羅明才之後的7名立委，因未在場被韓國瑜視為棄權，後續衍生一連串風波。

韓國瑜當天隨即發聲明指出，將盡速邀集國民黨團、民進黨團及民眾黨團總召協商。

原訂今天上午11時進行協商，後因台灣民眾黨黨團總召黃國昌有事無法前往，改為下午1時30分，並順利舉行。協商代表包括韓國瑜、柯建銘、民眾黨團總召黃國昌、國民黨團總召傅崐萁、陳亭妃，及立法院秘書長周萬來等人。

協商過程中，陳亭妃出示與民進黨立委邱議瑩調換質詢順序單據，周萬來也報告立法院的調查報告。

協商不到1小時後，黃國昌先離開。黃國昌受訪表示，這件事情本身，外界有很多討論，為使韓國瑜比較好處理事情，民眾黨團立場是，韓國瑜裁示什麼樣的結論，民眾黨都會接受。

稍後離開的傅崐萁則表示，不管在野黨或執政黨，都是要來監督政府、表達民意，因此國民黨的立場就是，一切按照議事規則走，該怎麼樣就怎麼樣。國會要有一定的原則，國民黨也絕對不會縮減質詢時間，國民黨的立場就是堅持國會議事規則。

柯建銘表示，今天不要針鋒相對，也不是朝野協商，就是溝通。陳亭妃今天到場陳述事實，議事處也表達看法，先把這個對焦。他說，相關問題過去也有案例。

柯建銘重申立場指出，總質詢是憲法層次，議事規則是議事規則，兩者有差異，議事規則第29條指的是院會的討論事項，質詢事項是援引於此。

柯建銘表示，沒有什麼是不可以談的，最上位是立委質詢權，現在發生問題，就謀求補正之道，過去有前例，朝野協商簽名就好，重來就重來，過去案例太多，口頭答應或朝野協商都有，稍微冷靜一下、沈澱一下，再次再正式協商。

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媒體詢問若質詢重來一次，是否代表韓國瑜有錯，柯建銘說，這裡面不講對錯，韓國瑜有韓國瑜的難處，重新謀合討論一下，他還是比較建議校正回歸。

議事處的報告內容指出，陳亭妃在15日上午11時45分進入議場，立法院議事處送上陳、邱兩人質詢對調單，立即呈更新的質詢名單至主席台，並通知主控室更改順序，向主席台確認上午最後一位質詢立委仍為國民黨立委王鴻薇，即刻向陳亭妃說明上午質詢只到王鴻薇，惟因陳亭妃當下表示無法等到下午，陳口頭表示改為書面質詢，議事處循例與陳亭妃辦公室確認後，即通知會務科主控室人員，陳亭妃改為書面質詢。（編輯：蘇龍麒）1130318