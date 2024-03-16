總質詢風波衍生爭論 王鴻薇批說謊陳亭妃嗆潑婦罵街

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（中央社記者郭建伸台北16日電）立法院15日總質詢風波衍生立委爭論出錯源頭，民進黨立委陳亭妃強調，她昨天上午11時40分就抵達議場，但國民黨立委王鴻薇今天強調，彼時是她在議場等待質詢，反批陳亭妃說謊不打草稿。

對此，陳亭妃今天傍晚則透過臉書回應，「潑婦罵街又出現了？」並指王鴻薇是立法院的「小小小小學妹」，如果不懂議事程序，請王鴻薇問一問議事組人員，再來潑婦罵街。

立法院長韓國瑜昨天下午主持立法院會，陳亭妃總質詢改書面質詢，接續質詢的國民黨立委羅明才未到場，韓國瑜依序唱名排定在後的7名立委，因未在場被韓國瑜視為棄權；無法質詢的6名民進黨立委隨即舉行記者會，要求韓國瑜道歉，更表示這是立法院質詢史上最黑暗的一天。不過國民黨立委徐巧芯昨天指出，是陳亭妃突然改書面質詢，「民進黨要怪不會怪她喔？」

對於外界質疑，陳亭妃昨天傍晚在臉書發布聲明稿指出，她上午11時40分抵達議事廳要質詢，議事人員跟她說，韓國瑜要接待外賓，所以她要到下午2時30分才能質詢。

陳亭妃今天上午再度透過聲明強調，她於昨天上午11時40分抵達議事廳準備質詢，且議事人員跟她提到立法院長韓國瑜要接待外賓，交代中午12時要離開。她說，她當時馬上表達要改書面質詢，議事處於中午12時左右與她的國會辦公室確認，各立委辦公室下午1時左右也接獲通知。

陳亭妃批評，國民黨立委卻故意栽贓她且一路亂掰，韓國瑜為了私事，不會緊急應變議事，又要把議事人員拖下水，韓國瑜如此沒擔當，實在太糟糕。

不過王鴻薇今天下午表示，若去看昨天總質詢影片就會知道，開始質詢是上午10時46分、院會中午12時左右休息，昨天上午她本人是最後一位質詢者，並批評陳亭妃說謊不打草稿。

王鴻薇指出，她上午11時45分上質詢台，當時她下一位質詢者顯示是民進黨立委邱議瑩，根本不是陳亭妃，而且她結束質詢已經12時，韓國瑜結束上午質詢完全沒有問題，「陳亭妃到底憑什麼說韓國瑜讓妳不能質詢？」這是惡人先告狀。

王鴻薇直言，陳亭妃的聲明稱昨天早上11時40分抵達議事廳，但當時她已在議場，「是我（王鴻薇）在等質詢啊，你（陳亭妃）到底躲在議場哪裡呀？」並表示民進黨一天到晚搞不清楚狀況就喜歡扮演受害者，但潮水退後民眾就會發現誰是始作俑者。

對於王鴻薇批評，陳亭妃則反嗆王鴻薇是「小小小小學妹」，如果不懂議事程序，請問一問議事組人員，再來潑婦罵街。（編輯：林興盟）1130316