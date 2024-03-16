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國會改革法案藍綠擬公聽會先行 白籲勿技術性拖延

2024/3/16 17:58
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（中央社記者溫貴香、郭建伸台北16日電）立法院司法及法制委員會21日排審攸關國會改革相關修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，已與國民黨團總召傅崐萁初步協調獲致共識，將改開公聽會；不過，傅崐萁表示，是否改開公聽會，國民黨團內部還在討論中，預計最快明天會有結果。

對此，民眾黨團總召黃國昌向中央社記者表示，有關國會改革法案的公聽會，2016年早就開過，且議程排定是委員會召委權力；若民進黨團想開公聽會，就請民進黨的召委去排議程，不要搞這種技術性拖延，希望就21日如期排審。

立法院會日前通過將民眾黨團提出的「國會改革2.0」修正法案、國民黨立法院黨團提出的國會改革5法修正案，交付司法及法制委員會（簡稱司委會）審查。

立法院司委會下週由國民黨立委吳宗憲擔任召委，預計3月21日排審國會改革相關法案。

民進黨團總召柯建銘今天下午受訪表示，已與國民黨立法院黨團總召傅崐萁協調獲致共識，考量國會改革是重大議題，應該先開公聽會廣納各界建言，納入各黨團版本，一起審查。

柯建銘說，3月21日立法院司法及法制委員會原定排審民眾黨立法院黨團、國民黨立委楊瓊瓔、翁曉玲、傅崐萁等人所提攸關國會改革不同版本的立法院職權行使法部分條文修正草案，將改開公聽會，傅崐萁也首肯、答應了。

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至於公聽會要開幾場，柯建銘表示，之後再談。不過，傅崐萁接受中央社記者訪問時表示，3月21日原定排審國會改革相關修法草案是否改開公聽會一事，國民黨團內部還在討論，預計最快明天會有結果。

此外，關於民進黨立法院黨團的國會改革相關修正草案，柯建銘說，民進黨團的國會改革版本近日內將會提出，國會改革重點放在國會問政品質的提升，從組織的改革、議事的精進、空間的革新等等，都會是全方位國會改革所涵蓋的範圍。（編輯：林克倫）1130316

#柯建銘
#國會
#傅崐萁
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