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總質詢風波 韓國瑜將邀3黨團總召協商尋求處理方式

2024/3/15 18:51（3/15 19:07 更新）
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立法院院會15日下午提前散會，原定要上場質詢的民進黨立委洪申翰（左）、郭國文（左3）等人不滿質詢遭沒收，隨即前往院長辦公室找院長韓國瑜（左2）抗議。中央社記者王飛華攝 113年3月15日
立法院院會15日下午提前散會，原定要上場質詢的民進黨立委洪申翰（左）、郭國文（左3）等人不滿質詢遭沒收，隨即前往院長辦公室找院長韓國瑜（左2）抗議。中央社記者王飛華攝 113年3月15日
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（中央社記者范正祥台北15日電）立法院會今天下午施政總質詢，因有立委改書面質詢，導致後續質詢的多位立委未能趕到議場質詢，最後今天議程結束。多位民進黨立委向立法院長韓國瑜表達抗議，並提出補救訴求；韓國瑜表示，願意協助儘速邀集3黨團總召協商，尋求妥適處理方式。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，下午議程2時30分開始，因前3位質詢立委改成書面質詢，導致原接續質詢的民進黨與國民黨立委，未能提早進議場準備；院會主席韓國瑜在依序唱名3次、或宣告採書面質詢後，宣布今天議程結束，整個過程不到10分鐘。

隨後趕到議場的民進黨立委洪申翰等人，除在議場向韓國瑜抗議，並在民進黨團記者室召開記者會，抗議「韓國瑜鴨霸！沒收立委質詢權」；隨後，洪申翰等人前往立法院長辦公室，與韓國瑜閉門會談表達訴求。

立法院長辦公室在會後表示，關於施政總質詢，在行政院長陳建仁提出施政報告之後、進行質詢之前，已向院會做2項宣告。

一是施政方針及施政報告質詢以即問即答的方式進行，每位委員詢答時間為30分鐘；如果以兩個議題進行質詢，每1個議題為15分鐘；採用聯合質詢，依其人數合併計算詢答時間，但是不得超過3位。

二是依登記的次序輪到質詢的委員如不在場，以放棄質詢論；採用聯合質詢者，其中質詢委員如不在場，也是以放棄質詢論，詢答時間不予併入。

立法院長辦公室指出，院長韓國瑜遵照議事規則，希望能給予所有委員權利最好的保障，並給予備詢行政官員的尊重，更希望秉持落實議事規則，才能讓詢答雙方都維持對等的尊重與尊嚴。

立法院長辦公室表示，韓國瑜充分聽取洪申翰等人針對質詢權益的補償所提建議，針對錯失的詢答時間希望能有所補救的訴求，願意協助儘速邀集3個黨團總召協商，尋求妥適的處理方式。（編輯：林克倫）1130315

#立法院長
#洪申翰
#韓國瑜
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