藍委控沒收質詢源頭 陳亭妃：我也因韓國瑜而受害

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北15日電）民進黨立委今天質疑遭立法院長韓國瑜沒收質詢權，要求韓國瑜道歉。國民黨立委徐巧芯臉書撰文，指是民進黨立委陳亭妃突然改書面質詢所致；陳亭妃指出，中午12時前就已表達要改為書面質詢，她也是因韓國瑜而無法質詢的受害者。

韓國瑜今天下午主持立法院會，陳亭妃改書面質詢，接續質詢的國民黨立委羅明才未到場，韓國瑜依序唱名排定在後的7名立委，因未在場被韓國瑜視為棄權；無法質詢的6名民進黨立委隨即舉行記者會，要求韓國瑜道歉，更表示這是立法院質詢史上最黑暗的一天。

對此，徐巧芯下午在臉書撰文表示，「自己遲刻魔（遲到魔人）還怪別人？」她前幾天總質詢的時候是安排整天待命，還要提早到議場等待，避免主席唱名的時候不在被跳過。

徐巧芯指出，立法院議程排序上，只有質詢立委的名稱順序，「沒有特別寫幾點輪到你」，按照立法院議事規則第29條規定，來不及就去調順序，不然主席唱名3次不在就是棄權，「結果陳亭妃突然改書面質詢，民進黨要怪不會怪她喔？」

對於外界質疑，陳亭妃傍晚在臉書發布聲明稿指出，上午11時40分抵達議事廳要質詢，議事人員跟她說，韓國瑜要接待外賓，所以她要到下午2時30分才能質詢；請問立法院副院長江啟臣跑到哪裡去，院長跟副院長不就是要做調配嗎。

陳亭妃表示，她在中午12時以前，就已請辦公室副主任跟報到處表達她要改為書面（質詢），議事人員也打電話做確認；她質疑，議事處中午12時以前就已經知道改書面，請問這2.5小時議事組都無作爲，都無法通知其他的立委嗎。

陳亭妃說，請國民黨真的不要搞錯對象，今天要檢討的是韓國瑜為什麼這麼不會主持會議，且不會做議事的臨時應變，她也是因為韓國瑜而無法質詢的受害者。

此外，未能上台質詢的民進黨立委洪申翰、邱志偉、郭國文、賴惠員、林楚茵、陳冠廷等人，下午召開記者會後，即轉往院長室向韓國瑜表達抗議。

洪申翰在會後受訪表示，希望韓國瑜的議事主持能力能再精進，因應立委羅明才晚到可以有很多作法，不希望日後再發生類似情況，影響朝野關係。

林楚茵指出，她建議韓國瑜可以更有信心，只要是有憑有據，主席都可依照議事現場，決定是要休息、暫緩或放慢速度；秘書長周萬來與其他議事人員應該當韓國瑜的幫手，而非豬隊友，這麼多位立委的總質詢權被沒收，在立院前所未有、也不應發生。（編輯：林克倫）1130315