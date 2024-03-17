總質詢風波 朱立倫酸以後綠委不在場、主席要喊休息

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（中央社記者王承中台北17日電）立法院15日發生總質詢風波，民進黨立委質疑遭立法院長韓國瑜沒收質詢權。國民黨主席朱立倫今天表示，立委質詢不到場，主席點名3次，如果是藍委就跳過，但根據最新規則，如果綠委不在場，主席要喊休息，這叫做民進黨的民主。

立法院會15日下午施政總質詢，因有立委改書面質詢，影響後續質詢立委未能趕到議場質詢，進而導致議程結束。多位民進黨立委向主持議事的立法院長韓國瑜抗議，並提出補救訴求；韓國瑜表示，願意協助儘速邀集3黨團總召協商，尋求妥適處理方式。

朱立倫今天晚間出席「民主學校第四期－國會改革營閉幕式」，對於民進黨立委批評韓國瑜沒收質詢權，他在致詞時詢問在場的學員，最簡單的議事規則，如果立委輪到國是論壇或是質詢卻不在場，要怎麼辦？主席要點3次名，如果是國民黨立委就跳過。

朱立倫說，如果是民進黨立委不在場，根據最新的規則，主席要喊休息。這叫做民進黨的民主，民主不能有差別待遇，要遵照所有的民主規則。

朱立倫表示，民主學校不是以民進黨為主，是真正以人民為主，如果有一天擔任民意代表，要站在民眾的角度監督政府，而不是站在政黨的角度批判在野黨，大家要做的是民意代表，不是黨意代表。用黨意代表打壓在野黨，這不是民主的時代。

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朱立倫指出，國民黨要不斷改革，唯有年輕人愈來愈多，國民黨才有希望，在改革過程中希望大家跟國民黨站在一起，支持國民黨。改革的過程中一定會被罵、一定有批評或反彈的力量，但國民黨必須接受並堅持下去，這樣才會成功。

朱立倫表示，拜託年輕人多加入正在努力改革的國民黨，最近國民黨要成立數位黨部，呼籲大家踴躍加入，不是當義工，是真正加入國民黨的團隊，也很希望年輕人加入青年部等各個部門。國民黨真的是缺很多人，歡迎大家。（編輯：翟思嘉）1130317