柯建銘：檢討韓國瑜與議事人員錯誤當然是國會改革

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（中央社記者郭建伸台北17日電）立法院15日發生總質詢風波，國民黨主席朱立倫和民眾黨團總召黃國昌等人認為，立法院長韓國瑜只是依據議事規則主持院會。民進黨團總召柯建銘今天強調，藍白應好好面對國會改革，這次韓國瑜和議事人員發生錯誤，這類檢討改進當然是國會改革。

立法院會15日下午施政總質詢，因有立委改書面質詢，影響後續質詢立委未能趕到議場質詢，進而導致議程結束。多位民進黨立委昨天向主持議事的韓國瑜抗議，並提出補救訴求；韓國瑜表示，願意協助儘速邀集3黨團總召協商，尋求妥適處理方式。

對於民進黨立委批評韓國瑜沒收質詢權，朱立倫昨天受訪表示，自己曾擔任過立委，韓國瑜是依據議事規則，立委不是演藝人員要準點到場，而是必須隨時準備上場，「難道他們希望所有的官員在那邊等嗎？」黃國昌昨天受訪則說，韓國瑜似乎是按照議事規則在走，他倒是不知道哪一條議事規則規定，唱名時立委未到主席要先宣告休息。

柯建銘今天上午接受媒體訪問時強調，朱立倫和國民黨立委都力挺韓國瑜，指韓國瑜按照議事規則何錯之有，甚至要求民進黨團道歉，黃國昌則跑出來嗆聲圍事，但在回答問題之前，要先說出真相，誰犯錯誰負責。

柯建銘表示，此事主要是民進黨立委陳亭妃在15日上午院會去議場時，議事人員告訴她韓國瑜需接待外賓，因此陳亭妃提出改為書面質詢；但議事人員太晚通知後續質詢立委，直到下午2時10分才在議場螢幕秀出變化，由於議事人員怠惰，韓國瑜疏於管理且不熟悉議事規則，導致骨牌效應。

柯建銘表示，希望黃國昌了解事實真相再說話，並反問哪一條法規規定議事人員犯錯不能檢討更正。

柯建銘進一步指出，議事規則因沒辦法寫得很清楚，因此才有憲政慣例和國會文化，過去從沒有立法院長犯錯，但唯獨這次出錯。

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柯建銘表示，黃國昌和朱立倫搞藍白合，但藍白合卻是同流合污，應好好面對國會改革，這次韓國瑜和議事人員發生錯誤，這類檢討改進當然是國會改革。

此外，民進黨團幹事長吳思瑤今天也透過聲明表示，立法院長主持議事，必須智慧、靈活因應各種突發狀況，如果言必稱議事規則就好，豈不太低標，她打趣說「乾脆請AI虛擬人物來當立法院長主持院會就好了呀？」（編輯：林淑媛）1130317