傅崐萁推花東快速公路特別條例 交通部：窒礙難行

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（中央社記者王承中台北24日電）立法院交通委員會明天審查國民黨立委傅崐萁所提「花東快速公路建設特別條例」草案，交通部報告指出，基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅為增加預算支出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。

為促進東西交通建設，改善花東對外交通，國民黨立委傅崐萁近日先後提出「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」等草案，其中環島高鐵、國6東延兩案則有立法正副院長韓國瑜、江啟臣連署提案，引發討論。

「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」等草案，日前均已經立法院會一讀，交付委員會審查。立法院交通委員會25日將審查「花東快速公路建設特別條例」草案。

根據交通部送達立法院的書面報告指出，交通部長期以來為努力平衡東、西部區域發展，近年已陸續投入超過新台幣2200億元辦理改善花東地區鐵、公路交通建設。目前對於東部陸路運輸政策，以軌道為主、公路為輔，以公共運輸為主、私人運輸為輔為目標持續改善。

交通部指出，2019年12月立法院交通委員會通過臨時動議，決議重啟花東快速公路可行性評估，交通部在2020年10月重啟可行性評估，目前已進入期末報告階段，預計今年8月完成。

交通部表示，計畫路線達174公里，路廊行經至少約11個原民部落，亦涉及特定農業區、國際知名的花東縱谷自然景觀、都蘭山，以及地震帶、利吉惡地等地質敏感區域等，相關後續環評作業程序敏感複雜，容易造成與環保團體對立。

交通部指出，未來若經環評審查決議不宜開發，將造成本條例無法執行。另行經原民部落，依據原基法規定，相關開發計畫應諮詢原民部落同意始得開發。

另外，交通部指出，計畫建設規模及經費龐大，目前初估約2555億元，依憲法規定，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出的提議，特別條例的立法，恐產生立法權干預行政權的憲政爭議。

交通部表示，花東快計畫案建議仍宜經專業評估結果後，採個案計畫循行政院中長程個案計畫審議程序辦理，經檢討目前尚無設置特別條例的需求。

交通部指出，草案的實質內容，現階段已由交通部公路局辦理可行性評估研商中，依據目前公共建設推動的評估審議程序，不僅開發過程需兼顧程序正義，亦需確保花東地區環境人文永續發展，故請求立委審慎考量；並能基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅為增加預算支出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。（編輯：蘇志宗）1130324