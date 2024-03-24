更多編輯台推薦新聞：
野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傅崐萁推花東快速公路特別條例 交通部：窒礙難行

2024/3/24 13:33（3/24 14:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據交通部公路局報告，重啟的花東快速公路可行性評估，花蓮端從崇德開始、銜接蘇花安，台東端至台東市，總長約174公里，設有17處交流道，圖為花東快速公路計畫評估範圍示意圖。（取自公路局簡報）中央社記者盧太城台東傳真 113年3月6日
根據交通部公路局報告，重啟的花東快速公路可行性評估，花蓮端從崇德開始、銜接蘇花安，台東端至台東市，總長約174公里，設有17處交流道，圖為花東快速公路計畫評估範圍示意圖。（取自公路局簡報）中央社記者盧太城台東傳真 113年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北24日電）立法院交通委員會明天審查國民黨立委傅崐萁所提「花東快速公路建設特別條例」草案，交通部報告指出，基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅為增加預算支出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。

為促進東西交通建設，改善花東對外交通，國民黨立委傅崐萁近日先後提出「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」等草案，其中環島高鐵、國6東延兩案則有立法正副院長韓國瑜、江啟臣連署提案，引發討論。

「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」等草案，日前均已經立法院會一讀，交付委員會審查。立法院交通委員會25日將審查「花東快速公路建設特別條例」草案。

根據交通部送達立法院的書面報告指出，交通部長期以來為努力平衡東、西部區域發展，近年已陸續投入超過新台幣2200億元辦理改善花東地區鐵、公路交通建設。目前對於東部陸路運輸政策，以軌道為主、公路為輔，以公共運輸為主、私人運輸為輔為目標持續改善。

交通部指出，2019年12月立法院交通委員會通過臨時動議，決議重啟花東快速公路可行性評估，交通部在2020年10月重啟可行性評估，目前已進入期末報告階段，預計今年8月完成。

交通部表示，計畫路線達174公里，路廊行經至少約11個原民部落，亦涉及特定農業區、國際知名的花東縱谷自然景觀、都蘭山，以及地震帶、利吉惡地等地質敏感區域等，相關後續環評作業程序敏感複雜，容易造成與環保團體對立。

交通部指出，未來若經環評審查決議不宜開發，將造成本條例無法執行。另行經原民部落，依據原基法規定，相關開發計畫應諮詢原民部落同意始得開發。

另外，交通部指出，計畫建設規模及經費龐大，目前初估約2555億元，依憲法規定，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出的提議，特別條例的立法，恐產生立法權干預行政權的憲政爭議。

交通部表示，花東快計畫案建議仍宜經專業評估結果後，採個案計畫循行政院中長程個案計畫審議程序辦理，經檢討目前尚無設置特別條例的需求。

交通部指出，草案的實質內容，現階段已由交通部公路局辦理可行性評估研商中，依據目前公共建設推動的評估審議程序，不僅開發過程需兼顧程序正義，亦需確保花東地區環境人文永續發展，故請求立委審慎考量；並能基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅為增加預算支出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。（編輯：蘇志宗）1130324

#立法院交通委員會
#傅崐萁
#國道6號
#韓國瑜
#交通部公路局
延伸閱讀
花東快速公路可行性評估 北起花蓮崇德南至台東市傅崐萁韓國瑜江啟臣共提環島高鐵草案 立院付委審查EMU3000投入台鐵東部幹線尖峰時段 太魯閣普悠瑪改至離峰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.221